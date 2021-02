Patrizia Grosso, ex moglie Gerry Scotti/ “Il divorzio? Un fallimento terribile”

Patrizia Grosso è l’ex moglie di Gerry Scotti. Mentre il conduttore questa sera prenderà posto nello studio di C’è Posta per Te con Maria de Filippi, a casa ad aspettarlo ci sarà la nuova compagna visto che la moglie e madre del suo Edoardo, è ormai un lontano ricordo. I due si sono detti addio dopo 11 anni di vita condivisa ma non ci è dato sapere il perché di questo doloroso addio. I due erano sposati civilmente e questo spinge Gerry Scotti a pensare ancora ad un matrimonio magari con la sua nuova compagna, la Perino. Come lo stesso conduttore ha spiegato, è stato difficile dire addio alla sua storica compagna soprattutto per via di suo figlio. Lui stesso in un’intervista a Caffeina Magazine ha spiegato: “Ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio.. grazie al lavoro sono riuscito a non cadere nell’errore della commiserazione”.

Patrizia Grosso, chi è l’ex moglie di Gerry Scotti

Lui stesso poi spiega che con Patrizia Grosso non è riuscito a “mantenere un buon rapporto” e di questo non va fiero. Il matrimonio è terminato ufficialmente dieci anni fa ed è stata una decisione che è arrivata col tempo e, sicuramente, non senza dolore visto che il conduttore ha dovuto fare i conti con un vero e proprio fallimento, uno per cui il matrimonio è sacro: “Il fatto che il mio sia naufragato è stato un fallimento”. Quel momento però è passato, adesso è nonno e anche la sua ex Patrizia Grosso si gode la piccola Virginia, la figlia di Edoardo. Forse da nonni i due avranno un rapporto diverso?



