Patrizia Grosso, ex moglie Gerry Scotti/ Il tradimento e la rottura: “Sofrrii molto”

Patrizia Grosso è l’ex moglie del celebre presentatore televisivo Gerry Scotti. La vita sentimentale del conduttore è stata piuttosto travagliata, con un dolorosissimo divorzio che ha cambiato per sempre la sua vita. Dopo la nascita del primogenito Edoardo, infatti, Patrizia e Gerri cominciano a vivere una profonda crisi all’interno del matrimonio. Una crisi che li spinge verso il divorzio e la rottura definitiva. Tutto perché Patrizia confessa a Gerry di amare un altro uomo, una notizia che inevitabilmente ha lasciato di sasso il mitico conduttore.

“Non andavamo più d’accordo, anche per colpa mia, il lavoro mi assorbiva tantissimo. E mia moglie ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona”, ha raccontato a Vanity Fair Gerry Scotti. “Ho sofferto molto, non mi sarei voluto separare da mio figlio”, confida il presentatore. “Ma quanti amici invece si sono ritrovati a 40 anni sul divano di mamma e ad attraversare la città per vedere i bambini?”, spiega amaro Scotti.

Gerry Scotti e Patrizia Grosso sono stati legati per più di dieci anni, con la relazione messa a dura prova nel periodo in cui la fama del conduttore accresceva maggiormente. La lontananza e la poca complicità hanno portato ad una rottura inevitabile. In una recente intervista da Silvia Toffanin a “Verissimo” Gerry aveva confessato ai microfoni di Silvia Toffanin i dettagli che portarono la coppia a dirsi addio.

“Ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona. Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato, ne ho sofferto molto. Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio”.

