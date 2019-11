PATRIZIA GROSSO, EX MOGLIE GERRY SCOTTI/ Lui: “Mi sono vergognato per il divorzio”

Patrizia Grosso è l’ex moglie di Gerry Scotti: i due si sono detti addio dopo 11 anni di vita condivisa (dal 1991 al 2002), un matrimonio civile alle spalle e un figlio, Edoardo, avuto insieme nel 1992. Per Scotti, dire addio alla sua storica compagna non è stato affatto facile, tanto più che di mezzo c’era anche un bambino: “Ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio”, ha raccontato Scotti in un’intervista riportata da Caffeina Magazine. “Essendo impegnato tutti i giorni con Passaparola, Il Milionario o tutte le cose che in quel frangente occupavano la mia vita, sono riuscito a non cadere nell’errore della commiserazione. Il lavoro è stato la stampella alla quale appoggiarmi. Certo, avrei voluto mantenere un buon rapporto con la madre di Edoardo ma non ci sono riuscito e non ne vado fiero. Avrei preferito diversamente”.

Patrizia Grosso ex moglie di Gerry Scotti: il trauma del divorzio da

A dispetto dell’epilogo, i due sono sempre apparsi molto affiatati davanti alle telecamere. Dopo diverso tempo, però, Patrizia Grosso e Gerry Scotti hanno deciso di prendere strade diverse. Oggi lui ha una fidanzata, Gabriella Perino, ma per ora ancora non si parla di matrimonio. “Devo confessarti”, scriveva il conduttore in una lettera indirizzata al direttore del Corriere della Sera, “che non mi ero sposato in chiesa la prima volta, ma in Comune, per rispettare le esigenze della mia ex moglie. E adesso con la mia compagna voglio ponderare bene l’idea del matrimonio in chiesa. Soprattutto per rispetto ai figli delle nostre unioni precedenti, che vanno tutelati e protetti”. La fine del rapporto con la Grosso l’ha segnato nel profondo: “Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato ne ho sofferto molto. Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e uscire di casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio”.

