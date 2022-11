Patrizia Guzzi, moglie Gigi Sammarchi/ Il primo matrimonio con Patrizia Zecchi

Patrizia Guzzi: chi è la moglie di Gigi Sammarchi?

Pierluigi “Gigi” Sammarchi sarà ospite insieme ad Andrea Roncato nella puntata di oggi, giovedì 24 novembre, di Oggi è un altro giorno il programma condotto da Serena Bortone su Rai 1. Sulla vita priva del comico non si hanno molte informazioni sulla vita privata dell’attore. Dopo un primo matrimonio nel 1976 con Patrizia Zecchi, nel 1995 Gigi si è sposato con Patrizia Guzzi, nota in Spagna negli anni novanta per aver fatto parte del gruppo Las Mamachicho. Dopo la laurea in pedagogia, Gigi Sammarchi ha intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo insieme ad Andrea Roncato, dando vita al duo Gigi e Andrea. Debuttano in Rai 1 nel 1978 con lo spettacolo legato alla Lotteria Italia “Io e la Befana”, insieme a Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Nel 1980 il duo debutta al cinema nel film a episodi “Qua la mano”, di Pasquale Festa Campanile.

Gigi Sammarchi: il ritiro dalle scene

Gigi Sammarchi: il ritiro dalle scene

Nel 1986 Gigi e Andrea entrano nel cast di “Grand Hotel”, programma televisivo che vede la partecipazione di Massimo Boldi, Massimo Ciavarro, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia e Carmen Russo. Dal 1988 al 1990 Gigi Sammarchi e Andrea Roncato sono i protagonisti della serie televisiva “Don Tonino”, Gigi interpreta il commissario Sangiorgi mentre Andrea è il parroco che dà il nome alla serie. Nel 1995 Gigi si ritira dalle scene: “Ho deciso da tempo che con lo spettacolo ho già dato, per il mio modo di lavorare e per gli spettacoli che ho sempre fatto, la tv attuale non è più aria”, ha detto tempo fa sulle pagine de La Stampa. Nel 2008 ritorna a recitare nel film “Benvenuti in amore” di Michele Coppini. Dieci anni dopo prende parte come guest star a un episodio di “L’ispettore Coliandro”, diretto dai Manetti Bros.

