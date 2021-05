Patrizia, Lisa e Natasha Lardera, moglie e figlie Tony Dallara/ “Sono molto geloso”

Tony Dallara, al secolo Antonio Lardera, è sposato con Patrizia dall’inizio degli anni Settanta. “Ho due figlie, Natasha, che vive in America e Lisa, che lavora per Dolce&Gabbana, da me ha preso l’amore per la musica. Balla benissimo il flamenco”, ha detto il cantante qualche tempo fa a La stampa parlando delle sue figlie. Oggi la figlia Lisa Lardera lavora da Gucci come Senior Sales Account. Ai microfoni di Radio Deejay, qualche anno fa, Tony Dallara ha confessato: “Sono gelosissimo delle mie figlie. Lo sono ancora. Gli dicevo di non parlare con nessuno…”. Natasha Lardera è una scrittrice, traduttrice e giornalista che vive a New York da molti anni È specializzata in traduzioni per il teatro e ha collaborato a diversi spettacoli tra cui “Accattone in Jazz”, uno spettacolo teatrale con Valerio Mastandrea, basato sul film “Accattone” di Pasolini, che è stato rappresentato al Lincoln Center.

Fabrizio Cassata, marito Justine Mattera/ "Era geloso del mio ex Paolo Limiti"

Tony Dallara: la figlia Natasha vive in America

Natasha Lardera, arrivata negli Stati Uniti per frequentare l’Università, si trovava a New York l’11 settembre 2001, quando due aerei sono stati dirottati sulle Torri Gemelle. ”New York è simile ad un deserto oggi ci ha hanno fatto evacuare. Manca l’acqua e la luce, difficile comunicare con l’esterno”, ha raccontato all’epoca all’AdnKronos ricordando l’atmosfera surreale della città nei giorni successivi all’attentato. Appassionata di cinema e film, Natasha ha anche scritto il libro “Facce di immigrazione”, che parla di persone che come lei hanno deciso di andare a vivere negli Usa. Intervistata dalla Rai, ha confessato di festeggiare il Natale in Italia perché la sua famiglia si rifiuta di andare a New York. Natasha pubblica spesso foto con il padre Tony Dallara sul suo profilo Instagram: l’ultimo selfie, però, risale al 2019 prima della pandemia.

LEGGI ANCHE:

EUGENIO GAVALLOTTI, EX MARITO ORIELLA DORELLA/ "L'ho amato molto poi però è sparito"ORIELLA DORELLA/ "In amore non sono stata fortunata. Sognavo una famiglia che..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA