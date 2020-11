Patrizia, mamma di Massimiliano Morra/ “Mi sono ricreduta alla grande su di te”

Sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip per Massimiliano Morra. Nella diretta del 2 novembre, dietro la vetrata della camera da letto compare Patrizia, la mamma dell’attore. Lui si emoziona e scoppia in lacrime solo al vederla, poi ascolta le sue parole. “Non voglio vederti così. – gli chiede – Tu sei forte, sei sempre stato tanto forte e devi esserlo ancor di più adesso. Tu lo sai che io ti voglio un grande bene, ti amo tantissimo. Forse in passato non ho creduto tanto in te e ho sentito dal live che tu ne hai sofferto molto ma non l’ho fatto per cattiveria perché pensavo tu avessi altri interessi, poi mi sono ricreduta alla grande, lo sai.”

Patrizia, la mamma di Massimiliano Morra Vs Maria Teresa Ruta

La signora Patrizia racconta di come è cambiata la sua idea sulla possibile carriera del figlio Massimiliano Morra. “Ho capito che la tua passione più grande non era lo studio della medicina ma era fare l’attore e pian piano ti ho apprezzato sempre di più perché ho visto l’impegno che ci hai messo nel fare tutte queste cose. Sei sempre stato uno stacanovista, la tua privata non l’hai più avuta perché ti sei dedicato tutto al lavoro. Io e papà siamo fieri di te.” La mamma di Morra ha infine voluto avere un confronto con Maria Teresa Ruta per la definizione di “scalda banco” usata proprio nei confronti di suo figlio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA