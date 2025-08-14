Vietati i profili OnlyFans e su siti con contenuti per adulti alle concorrenti di Miss Italia: l'annuncio di Patrizia Mirigliani

Dopo le polemiche degli ultimi giorni nate per la partecipazione ai concorsi di bellezza di una bambina di 13 anni, Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, annuncia novità nel regolamento del concorso di bellezza più importante del nostro paese. A partire da quest’anno, sarà vietata la partecipazione alle concorrenti che hanno profili su piattaforme come Onlyfans, o altri siti che contengono contenuti per adulti.

“C’è una novità quest’anno, siamo così attenti al regolamento che ho aggiunto qualcos’altro all’articolo 8”, ha annunciato Mirigliani durante l’ospitata al programma TV Agorà Estate su Rai3, spiegando che la regola in questione consiste proprio nel “Non detenere profili in siti web (come OnlyFans o simili) dove sia consentita o comunque praticata, liberamente o a pagamento, l’immissione e condivisione di contenuti ‘per adulti’ o comunque di carattere pornografico o scabroso”.

Patrizia Mirigliani annuncia il divieto alle piattaforme con contenuti per adulti per le concorrenti di Miss Italia

La patron di Miss Italia in questi giorni è finita nel mirino per la baby miss 13enne della Campania, la cui partecipazione al concorso di bellezza ha destato grande scalpore, soprattutto perché associata ad alcuni contenuti social della ragazzina definiti “sessualizzanti”. Una questione di fronte alla quale Mirigliani ha palesato la sua totale contrarietà, ammettendo che chi ha dato alla 13enne accesso alle sfilate e concorsi è già stato destituito dall’incarico. Un caso che sta facendo molto discutere in questi giorni, a cui dunque si aggiunge oggi una novità nel regolamento che sembra proprio collegata a quanto accaduto.

