Patrizia Mirigliani, duro sfogo contro Miriana Trevisan/ “Nicola fa paura? Rido”

Patrizia Mirigiliani, madre di Nicola Pisu, non ha per niente gradito le parole che Miriana Trevisan ha riservato a suo figlio in queste ultime ore al Grande Fratello VIP. Così l’imprenditrice ha deciso di farsi sentire sui social, chiamando in causa direttamente il conduttore del programma, Alfonso Signorini. “Che Nicola possa fare paura a qualcuno, mi fa proprio ridere. Io ti prego Alfonso chiarisci questo punto, perché è veramente antipatico”, ha detto la Mirigliani.

Nicola Pisu eliminato dal Grande Fratello VIP/ Miriana Trevisan piange: "mi mancherà"

Lo sfogo si è prolungato ulteriormente, trovando consenso tra i fan: “Dopo la durezza di alcune affermazioni rivolte a mio figlio ancora in questa puntata, come donna e rappresentante del mondo femminile, mi sento di dire questo: come si fa a parlare di paura? A me fa proprio ridere. Non andiamo a toccare questi punti, perché non sono punti belli”, ha commentato amareggiata la madre di Nicola Pisu.

Miriana Trevisan chiude con Nicola Pisu/ "Non voglio rabbia, mia volontà non è sua"

Patrizia Mirigiliani vs Miriana Trevisan: “Nicola ingenuo e puro”

Giustamente l’imprenditrice non vuole che passi un messaggio sbagliato di suo figlio, da lei descritto come una persona “con i suoi problemi, ingenua e pura”. Per questo motivo ha respinto le accuse di Miriana Trevisan, arrivando a chiedere l’intervento di Alfonso Signorini per riportare tutto nella giusta dimensione. La Mirigliani, nello specifico, ha affermato che molte persone vittime di violenza si potrebbero sentire offese dalle pesanti accuse rivolte a suo figlio dalla Trevisan. Insomma non c’è pace per Miriana, le sue parole nei confronti di Nicola forse sono state travisate.

LEGGI ANCHE:

Patrizia Mirigliani: "Orgogliosa di Nicola Pisu"/ "Per i fan è come un simbolo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA