Patrizia Mirigliani “Ho denunciato mio figlio Nicola”/ Mi sono spaventata quando è diventato troppo violento

Patrizia Mirigliani è tra gli ospiti del nuovo appuntamento di Domenica in. La Patron di Miss Italia che qualche anno fa ha preso il testimone di suo padre, Enzo Mirigliani, al timone del popolare concorso di bellezza, ripercorrerà i motivi che la scorsa estate l’hanno spinta a denunciare sui figlio, Nicola Pisu, da anni dipendente dalle droghe “Non c’era altro da fare”, ha ricordato la Mirigliani in un’intervista concessa al Corriere della Sera. “Sono stata sul punto di farlo spesso, ma arrivata al portone – ha aggiunto – tornavo indietro”. Era il 19 luglio quando Patrizia Mirigliani si è recata al commissariato Aurelio di Roma, accompagnata dall’avvocato Pippo Ioppolo, per presentare un esposto che qualche tempo dopo si sarebbe convertito in una denuncia per maltrattamenti, estorsione e tentata estorsione. “Non mi faccio dei rimproveri”, ha precisato la Mirigliani. “Molti amici già anni fa suggerivano di cacciarlo di casa e fargli fare il barbone. Io credo di aver fatto tutto quello che una madre può fare per aiutare il figlio, compresa la più difficile e dolorosa”.

PATRIZIA MIRIGLIANI: “QUANDO È DIVENTATO AGGRESSIVO HO…”

Di recente, Patrizia Mirigliani ha condiviso numerosi dettagli sulla vicenda di suo figlio Nicola. “Da un paio d’anni le sue richieste di denaro erano diventate più impulsive”, ha detto la figlia di Enzo Mirigliani al Corriere. “Vivo con mia sorella Rosaria e con Natasha, la collaboratrice domestica, e non riconoscevamo più quel nuovo ragazzo poco ragionevole e poco rispettoso”. Ma dai comportamenti anomali, suo figlio, Nicola Pisu, sarebbe passato ben presto ad atteggiamenti più impetuosi: “Ho cominciato a spaventarmi quando è diventato troppo aggressivo – ha detto la Mirigliani – tirava pugni alle porte, ai muri, agli specchi”. Ma quello che vedeva, in realtà, non era suo figlio: dietro a quei comportamenti c’era il suo problema di dipendenza da droghe: “ha iniziato per provarla. Mi avvisò un’amica, non ci credetti – ha spiegato la Mirigliani – Poi cominciai a osservarlo: era più stanco, assente, misterioso, aveva una espressione sul viso diversa”.

PATRIZIA MIGRIGLIANI: “MI SONO ARRESA AL FATTO CHE…”

Patrizia Mirigliani ha ammesso di non aver intuito sin da subito il problema di suo figlio, e di essersi illusa per tanto tempo che quei piccoli furti in casa si sarebbero risolti a breve. “Mi dicevo che quello che mancava sarebbe saltato fuori – ha precisato la Mirigliani – Poi mi sono arresa al fatto che se uno continua a rubare non ha risolto il suo problema”. Ma, la decisione di denunciarlo sarebbe arrivata dopo aver provato in tutti i modi a salvarlo dalla droga. “L’ultima – ha spiegato Patrizia Mirigliani riferendosi alle tante strutture di recupero – è quella di don Gelmini. Ma siamo stati vicino a Mestre, a Castel Gandolfo, da altre parti. Il problema delle comunità – ha precisato la Patron di Miss Italia – è che se hai più di 18 anni puoi decidere di andar via in qualunque momento. Ma quale libero arbitrio può avere un ragazzo che è schiavo di una dipendenza?”.



