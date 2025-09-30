Patrizia Mirigliani è intervenuta oggi a La Volta Buona per raccontare anche del grande spavento per il post sui social di suo figlio Nicola Pisu.

La puntata odierna de La Volta Buona ha accolto il racconto di genitori e figli, un focus su un rapporto scandito da numerosi aspetti e che riguardano tanto il quotidiano quanto le emozioni. Ha attirato l’attenzione dei telespettatori il racconto di Patrizia Mirigliani che è intervenuta per fare chiarezza su un grosso spavento generale scatenato da suo figlio Nicola Pisu alcuni giorni fa. Il 36enne ha scritto un post particolarmente criptico sui social che sembrava porre l’accento su un malessere piuttosto marcato a proposito della vita.

Patrizia Mirigliani ha raccontato non solo il suo punto di vista ma anche la versione di suo figlio, Nicola Pisu, a proposito del post sui social che ha destato particolare apprensione. “Da quel momento non ho più capito nulla però non ho chiamato subito lui, ho pensato ad un incidente stradale. Lui poi mi ha spiegato la cosa e si può aprire un dibattito molto interessante; era giù di giri ed ha pensato che la vita non era poi così bella rispetto a ciò che si pensa”.

Nicola Pisu e il post criptico sui social, il racconto della mamma Patrizia Mirigliani a La Volta Buona: “Mi si era accapponata la pelle…”

Sempre a La Volta Buona, Patrizia Mirigliani ha spiegato come ha immediatamente sollecitato suo figlio Nicola Pisu a rimuovere quel post che tanto aveva preoccupato: “Mi si era accapponata la pelle quando mi ha detto che forse era il momento di andarsene…”. L’ospite di Caterina Balivo è poi entrata nel merito delle spiegazione che le ha dato suo figlio a proposito di ciò che lo ha spinto a scrivere quel post preoccupante e criptico sui social. “Mi ha detto: ‘Spesso ci confrontiamo sui social con queste tematiche’. Poi ha aggiunto che voleva palesare il suo disagio”.

Tutto, come spiegato da Patrizia Mirigliani, è da ricondurre ad una grande sensibilità di suo figlio Nicola Pisu. “E’ estremamente buono, scottato dalle esperienze del passato; a volte non è stato capace di distinguere tra bene e male”. Ora, alle prese con il ricostruire la sua quotidianità anche dal punto di vista professionale, pare sia talvolta alle prese con momenti di sconforto quando le cose non vanno proprio nel verso giusto.