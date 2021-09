Patrizia Mirigliani, madre Nicola Pisu/ Dai problemi di droga del figlio alla denuncia, incontro al GF VIP?

Complicazioni in arrivo nella vita di Patrizia Mirigliani? Questa volta la domanda non è relativa al Concorso che da sempre è nelle mani della sua famiglia e che spesso viene travolto da polemiche e richieste, ma è legata alla vita personale e famigliare della Mirigliani visto che da questa sera il figlio Nicola Pisu sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2021? di Alfonso Signorini. Il suo nome non è nuovo né alla cronaca e né a chi guarda la televisione specie i salotti in cui i vip e gli artisti si raccontano a tutto tondo.

ENZO MIRIGLIANI, PADRE PATRIZIA/ Lei: "uomo dolcissimo, ma severo nel lavoro"

Chi ha avuto modo di sentire la Mirigliani parlare del figlio conosce bene il passato burrascoso che spesso li ha divisi e tutto per via della dipendenza di quest’ultimo dalla droga. Quando le cose stavano per prendere una piega spaventosa e il figlio aveva intrapreso un percorso dal quale difficilmente sarebbe tornato indietro, lei stessa ha deciso di aiutarlo denunciandolo. Stufa delle richieste continue di soldi ha deciso di aiutarlo in questo modo particolare ammettendo anche che lui all’epoca si vendicò ma adesso il loro rapporto è finalmente tranquillo.

NICOLA PISU, FIGLIO PATRIZIA MIRIGLIANI/ Lei: "ho fatto di tutto per lui"

Lotta contro la droga di mamma Patrizia Mirigliani, cosa racconterà suo figlio al Grande Fratello Vip 2021?

Il resto lo scopriremo durante il percorso di Nicola Pisu al Grande Fratello Vip 2021 e grazie alle rivelazioni di mamma Patrizia Mirigliani che, sicuramente, sarà coinvolta in qualche incontro o intervista nelle prossime settimane. Patrizia Mirigliani classe 1957, dal 2010 è l’organizzatrice del concorso di bellezza Miss Italia e dal 1997 al 2007 ne ha curato anche la direzione artistica prendendo in mano le redini affidatele dal padre, il patron Enzo Mirigliani.

E la sua vita privata? Oltre al figlio, nella sua vita c’è anche l’ex marito Antonello Pisu, di professione imprenditore, che vive in Trentino. Pur essendo separati, i due hanno avuto modo di condividere le preoccupazioni per il figlio Nicola nel percorso di riabilitazione dalla tossicodipendenza. Da oggi ne sapremo di più sulla sua vita?

PATRIZIA MIRIGLIANI/ "La pietà di una madre non aiuta un figlio: l'ho denunciato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA