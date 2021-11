Patrizia Mirigliani “Nicola Pisu possibile rottura del coccige”/ “Qualcuna lo prende in giro…”, è Miriana?

Presunta stoccata di Patrizia Mirigliani a Miriana Trevisan, e scoppia la polemica al Grande Fratello Vip!

Patrizia Mirigliani ha lanciato una frecciatina in un post su Instagram. La madre di Nicola Pisu ha infatti scritto sui social: “Mentre Nicola presumibilmente ha una rottura del coccige, c’è qualcuna che continua a prenderlo in giro. Assurdo!!!”. Non si capisce a chi si riferisca Patrizia anche se sui social iniziano a rimbalzare i primi nomi. Un utente scrive: “Qualcuna? Prima di lanciare il sasso e colpire a caso, farebbe bene a dire il nome. Non sarebbe meglio lasciare questo ragazzo cavarsela da solo invece che trattarlo come un bimbo incapace? Sembra di rivedere la Parietti quando aveva il figlio al GF sempre ad intromettersi”. Un altro invece fa il nome di Alex Belli: “Ha ragione signora Patrizia.. Alex continua imperterrito, si deve vergognare”. In realtà, è possibile che Patrizia Mirigliani si riferisca proprio a Miriana Trevisan. Infatti, nei giorni scorsi, Nicola Pisu pur di dormire vicino a Miriana Trevisan si era coricato sul pavimento. Gli utenti erano rimasti disgustati dall’atteggiamento egoista della Trevisan prendendo le difese di Nicola.

Intanto Nicola Pisu è stato rimproverato da Miriana Trevisan. La showgirl ha dichiarato di aver notato un suo disinteresse nel socializzare con gli altri inquilini della casa del GF Vip: “Non devi cambiare per quanto mi riguarda, fai come ti pare ma mi dispiace che esci dal gioco e non voglio che esci. Ci sono dei momenti di convivialità che tu sei disinteressato. Tu stai sbagliando e continui a fare bianco e nero”. Nicola dal canto suo ha cercato di far capire a Miriana di avere i suoi tempi aggiungendo di essere consapevole di non essere ancora riuscito a sciogliersi nonostante il tempo di permanenza nella casa: “Devo sciogliermi ed essere me stesso. Le persone che mi conoscono fuori sanno che ho i miei tempi e sono così”. Nicola Pisu ha poi confessato a Miriana Trevisan di sperare di non essere eliminato per dimostrare finalmente di che pasta è fatto.

