Patrizia Mirigliani “Vittima di mobbing”/ “Quando presi le redini di Miss Italia..”

Patrizia Mirigliani è ancora una delle donne più discusse dello showbiz italiano. E’ proprio lei, l’erede del patron si racconta al Quotidiano.net parlando delle difficoltà incontrate da lei in quanto manager in un mondo di uomini, pronta a ricoprire un posto da leader mentre altri avrebbero preferito un uomo. Lei stessa in questa intervista sottolinea che quando ha preso il posto di suo padre le polemiche non si placavano per via della diffidenza perché c’è ancora chi ritiene le donne inadeguate per certi ruoli e così rilancia: “Ho subito anche del mobbing” e tutto per via della diffidenza e della disparità di genere che ancora regna e che lei vorrebbe vedere eliminata soprattutto alla luce del fatto che le donne devono essere considerate alla pari degli uomini e per questo “non ci devono essere quote rosa” nelle aziende.

Patrizia Mirigliani “Vittima di mobbing”

Nella stessa intervista Patrizia Mirigliani si racconta non solo nel lavoro, ammettendo che molte persone che riteneva amiche le hanno voltato le spalle quando ha preso in mano le redini dell’Impero lasciato dal padre, ma anche come mamma con tutti i problemi che ha avuto per via del figlio e della sua dipendenza dalla droga e alle donne rilancia: “Attente alla droga, io ho salvato mio figlio”. Patrizia Mirigliani mette insieme anche una serie di delusioni nel lavoro e nella vita privata rendendo la sua lotta comune a quella di tante donne che, nel bene e nel male, ogni giorno devono farsi strada con fatica, almeno molto più di quella che tocca ai colleghi uomini.

