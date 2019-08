Patrizia Mirigliani Vs Antonella Clerici/ “Miss Italia? Mi dispiace per il suo no”

Scontro al vertice in questi giorni tra la regina di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, e Antonella Clerici. Il pomo della discordia è nato quando la bella conduttrice ha detto no alla conduzione del concorso di Miss Italia. La conduttrice non naviga di certo nella serenità dopo essere finita in panchina in Rai, ma il fatto è che ha detto no al programma non per mancanza di fiducia o di interesse ma, come lei stessa ha sottolineato, per via del fatto che lo ha saputo troppo tardi e, quindi, non avrebbe potuto preparare tutto nei minimi dettagli come ama fare. La risposta non deve essere piaciuta alla Mirigliani che dalle pagine del settimanale Spy ha risposto a tono dicendosi molto dispiaciuta per il no della conduttrice anche se la felicità di tornare in Rai le permette di andare avanti con il sorriso: “Mi è dispiaciuto molto che Antonella si sia tirata indietro, sarebbe stata un’ottima conduttrice”.

LA RISPOSTA DI PATRIZIA MIRIGLIANI

Nel numero in edicola venerdì, la patron del concorso ha spiegato: “Le trattative per tornare in Rai sono state effettivamente complicate, come lo sono sempre quando c’è un cambiamento, ma se qualcuno ha provato a bloccare tutto non lo so e neanche lo voglio sapere. Questo per me è un momento di grande felicità, vorrei lasciare le polemiche alle spalle”. Patrizia Mirigliani dimentica così il no di Antonella Clerici e proprio in queste ultime ore si è fatta sempre più certa l’idea che alla conduzione di sarà un uomo e, in particolare, Alessandro Greco. La patron ha avuto modo di rispondere anche alle critiche e di chi accusa il concorso ormai di essere vecchio e superato: “Instagram ha cambiato i parametri di bellezza, i reality hanno offerto nuove opportunità, la globalizzazione ha complicato il concetto di “ragazza della porta accanto”. Eppure questo non è un concorso morto, continua a raccontare i cambiamenti delle donne e rimane una vetrina importante e qualificata per parlare di bellezza“.

