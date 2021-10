Patrizia Mirigliani Vs Manila Nazzaro per Nicola Pisu/ “Le si è spostata la corona!”

Patrizia Mirigliani non ci sta. La mamma di Nicola Pisu si è scagliata contro Manila Nazzaro, proprio una delle sue ex Miss Italia. Il motivo? Una frase detta su suo figlio che proprio non ha digerito. È per questo motivo che sui social ha lanciato una chiara stoccata a Manila, con tanto di foto. Ma andiamo per ordine. Pochi giorni fa, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, Signorini ha rivelato una frase detta da Manila a Soleil che riguarda proprio Nicola.

In particolare la Nazzaro ha consigliato a Soleil di non appoggiarsi a Nicola e di trovare invece un’altra persona nella Casa da usare come spalla. Un’osservazione che la Mirigliani non ha gradito, tanto da postare su Twitter una gif con la foto di Manila da Miss Italia con la corona che le casca dalla testa. “Mi dispiace dover constatare che anche alle mie Miss ogni tanto si sposta la corona”, ha quindi scritto a seguito dell’immagine.

Patrizia Mirigliani punge Manila Nazzaro: stoccata per una frase spiacevole

Patrizia Mirigliani non ha affatto apprezzato la frase di Manila Nazzaro sul figlio Nicola Pisu. Probabilmente ci ha letto un pizzico di cattiveria che da lei proprio non si aspettava. Va infatti ricordato che le due donne si conoscono da molti anni, da quando la Nazzaro ha appunto vinto il concorso di Miss Italia. Va ricordato inoltre che proprio Manila si è fatta carico, all’ingresso di Nicola nella Casa del Grande Fratello Vip, di essere sempre al suo fianco e farle da supporto. Proprio per questo Patrizia non si aspettava da lei queste parole sul figlio.

Mi dispiace dover constatare che anche alle mie #miss ogni tanto si sposta la #corona pic.twitter.com/OS81SyV4Xe — Patrizia Mirigliani (@PMirigliani) October 6, 2021





