A distanza di poco meno di 34 anni dalla sparizione di quelle che vennero rinominate ‘le buranelle’, la trasmissione ‘Detectives – Casi risolti e irrisolti‘ – il programma in onda su Rai 2 ogni giovedì, condotto da Giuseppe Rinaldi – tornerà ad accendere un riflettore sulla misteriosa vicenda con l’intervento di Patrizia Molin, sorella di Rosalia e nipote di Paola Costantini (appunto, le due ‘buranelle’) che in questi lunghi anni non ha mai smesso di cercare la verità su quanto accaduto: una vicenda complessa e che negli anni ha visto tante – forse non abbastanza – piste battute dagli inquirenti senza mai giungere ad una vera e propria svolta; lasciando di fatto Patrizia Molin senza neppure una bara su cui piangere la sorella e la zia.

Partendo dal principio – prima di arrivare alla domanda ‘chi è Patrizia Molin’ e alla sua teoria sulla sparizione -, vale la pena ricordare brevemente che di Rosalia Molin e Paola Costantini si è parlato a lungo a partire dal 1991 quando durante una gita fuori porta per andare al cinema sparirono misteriosamente nel nulla: l’ultima persona a vederle in vita fu Nicola Alessandro – ex fidanzato di Rosalia – che si offrì di aiutarle con un problema alla loro auto poco prima di allontanarsi e non trovarle più; mentre dalle indagini che si concentrarono a lungo sulla sua figura non emerse nulla e 34 anni dopo non si sa ancora che fine abbiamo fatto le due ragazze.

Chi è Patrizia Molin, sorella di Rosalia Molin e nipote di Paola Costantin: le due ‘buranelle’ sparite nel nulla nel 1991

Tornando a noi, per chiunque si chiedesse – al di là del caso delle ‘buranelle’ – chi è Patrizia Molin rimarrà presto deluso dal sapere che sul suo conto non sappiamo praticamente nulla: il caso – d’altra parte – è tutt’altro che recente e all’epoca non ci si concentrò particolarmente sul gossip o sulla vita privata dei parenti delle due (presunte, ma ormai quasi certamente) vittime, al punto che non ci è dato neppure sapere quale carriera svolga o abbia svolto.

D’altra parte, è interessante ricordare che di Patrizia Molin, sorella di Rosalia Molin, sappiamo per certo che fu una delle più ferme sostenitrici dell’idea che le ragazze furono prede di un branco di uomini che le uccise per errore durante una violenza sessuale, nascondendo i corpi nell’area del campeggio militare di Cà Vio che pochi anni dopo venne cementato: la pista fu effettivamente seguita, ma – in assenza di un’autorizzazione a scavare direttamente – dalle analisi con i georadar non emersero tracce dei corpi e venne abbandonata; mentre ad oggi l’unica volontà di Patrizia Molin non è quella di ottenere “vendette” di alcun tipo, ma solamente di “recuperare i resti delle nostre ragazze” per poter dare loro “degna sepoltura”.