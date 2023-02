Patrizia Montorsi, madre Alice Neri/ “Gaaloul era ricercato, come passò frontiera?”

Patrizia Montorsi, madre di Alice Neri, la 32enne trovata priva di vita all’interno di un’auto carbonizzata nelle campagne del Modenese, ha parlato ai microfoni di “Quarto Grado”, trasmissione televisiva del venerdì sera condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La donna ha sottolineato come, poco prima di andare incontro a un destino crudele, il desiderio di sua figlia fosse quello di andare a casa, ma poi “le si è avvicinato al finestrino qualcuno. Dopo tre minuti, sul navigatore viene digitato ‘Vallalta’ e viene disattivata la geolocalizzazione. Mia figlia è stata sotto minaccia da quando ha lasciato il bar in poi. Nelle campagne l’assassino avrà fatto quello che doveva fare e poi avrà cercato di organizzare ciò che poi ha fatto alle 7 del mattino”.

Il principale indiziato per la morte di Alice Neri è il tunisino Mohamed Gaaloul e la mamma della vittima si domanda: “Quale documento ha mostrato per passare la frontiera e recarsi all’estero? Se sei un ricercato con un mandato di cattura, la prima volta che mostri un documento ti saltano tutti addosso! Se lo incontrassi, vorrei fargli una domanda semplice: perché?”.

ALICE NERI, PARLA LA MADRE PATRIZIA MONTORSI: “IL SUO COLLEGA MARCO È SPARITO NEL NULLA”

Ancora a “Quarto Grado”, Patrizia Montorsi ha evidenziato come Marco, il collega con il quale quella sera Alice Neri avrebbe consumato il suo ultimo aperitivo, “è sparito nel nulla, ma mi risulta sia solito comportarsi così. Anche la sera che ha mollato lì mia figlia se n’è andato… Lui dice di avere visto il magrebino avvicinarsi alla macchina di Alice. Hai paura? Benissimo, fai allora un’azione di disturbo… Chiama i carabinieri, hai il telefono in auto! Invece sei andato in casa e hai poi dichiarato tutto questo a un tuo collega di lavoro”.

Marco, però, “non l’aveva detto ai carabinieri, l’ha rivelato loro sua moglie. Quella sera Marco è andato a casa a dormire perché aveva sonno, invece mia figlia, Alice Neri, a casa non è mai arrivata. Gli vorrei chiedere: se tu fossi stato al bar con tua sorella, saresti andato via?”.











