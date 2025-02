La trasmissione Le Iene si è tornata ad occupare della ormai famosissima morte di Patrizia Nettis che resta avvolta da un singolare alone di mistero nonostante la procura si dica assolutamente certa che non ci sia una spiegazione differente da quella del suicidio: sommariamente – infatti – ricordiamo che la donna il 29 giugno del 2023 venne trovata impiccata all’interno della sua abitazione in quel di Fasano senza che vennero rilevate tracce di un eventuale colluttazione o di un furto; mentre ovviamente a non credere all’ipotesi ci sarebbe soprattutto la famiglia di Patrizia Nettis che da più di un anno e mezzo non smette di lottare per ottenere raggiungere la verità.

Tra i tanti dubbi sul caso di Patrizia Nettis – oltre al fatto che la madre con Le Iene si dice certa che “non si è suicidata” – ci sarebbe soprattutto il fatto che sul corpo della vittima non è mai stata svolta alcuna autopsia per capire se effettivamente sia morta per impiccagione, oppure per strangolamento: tesi suffragata da “un PM e un maresciallo – spiega sempre la madre – che non si è neanche presentato sulla scena senza il supporto di un medico legale e senza aver svolto esami, tra cui quello tossicologico”.

L’ipotesi alternativa sulla morte di Patrizia Nettis – invece – ci ricollega alla doppia relazione che nutriva con Francesco Zaccaria (sindaco locale con il quale ebbe una relazione e che passò quella notte con lei proprio in quell’abitazione) e l’imprenditore Riccardo Argento: quest’ultimo – confermano le indagini – beccò il primo attorno all’una di notte, dando il via ad un litigio nel quale venne coinvolta anche la donna, mentre nelle ore seguenti tra i due uomini ci fu una fitta corrispondenza su WhatsApp; tutti punti mai indagati veramente dagli inquirenti neppure a fronte del fatto che buona parte di quella chat – soprattutto foto e video – è stata cancellata.

Patrizia Nettis, cosa non torna nel presunto suicidio della donna: la doppia relazione e i misteriosi litigi

Come se non bastasse, attorno a questa vicenda ci sarebbe anche la testimonianza di un vicino di casa di Patizia Nettis che – spiega l’avvocato della famiglia, Giuseppe Castellaneta – “ha sentito continuamente entrare ed uscire persone fino alle tre di mattina“: intercettato dalle Iene il vicino racconta che “ho sentito quest’uomo che saliva e scendeva sempre discutendo ad alta voce ma senza mai sentire la voce di lei”, fino all’ultimo scambio in cui ha sentito chiaramente la frase “sono stanco delle tue sceneggiate”; così come la madre di Patrizia Nettis ha anche ricordato che “quella notte sicuramente c’era un’altra persona che è sparita e che ha visto la persona sotto casa di mia figlia”.

“Io la signora – spiega un giornalista anonimo alle Iene, riferendosi al presunto super testimone – l’ho visto una volta sola e dopo contavo di approfondire perché volevo usare questa cosa per il giornale ma poi l’editore mi ha intimato di non trattare più l’argomento”: al giornalista il presunto super testimone – o meglio “sua figlia” – avrebbe raccontato che “attorno all’una e trenta vide il sindaco sotto casa” di Patrizia Nettis.

Dal conto suo Argento si è rifiutato di rispondere alle domande delle Iene rimandandole “al mio avvocato”; mentre il sindaco Zaccaria sostiene che “tutte le risposte sono registrate nel lavoro dei magistrati” invitando l’inviato della trasmissione a “parlare con i magistrati”, mettendo poi in chiaro che “non ho mai scattato foto, non c’era nulla che mi ritraeva e non le ho mai trasferite a nessuno” poco prima di ‘scappare’ all’interno di un portone.