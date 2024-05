Patrizia Nettis, la mamma: “Vogliamo la verità”/ “Nessun boccone impossibile da ingoiare”

Cos’è successo davvero a Patrizia Nettis? Dieci mesi fa è stata trovata impiccata nella sua casa di Fasano, in provincia di Brindisi, vicino al municipio dove lavorava. Per la Procura è stato un suicidio ma i suoi amici non ci credono: la descrivono come una persona felice e solare, che mai si sarebbe tolta la vita. Per questo la famiglia e le persone a lei care chiedono giustizia e verità. Cos’è successo alla giornalista pugliese quella notte tra il 28 e il 29 giugno 2023?

Quarto Grado, insieme ai genitori, si è recato nella pizzeria dove Patrizia aveva cenato la sera prima di morire. “Era come sempre, era serena” raccontano i proprietari. “Quando l’abbiamo saputo siamo rimasti. L’abbiamo vista tranquilla come sempre. Pensavamo di aver sbagliato persona” rivela Angelica. Giuseppe Bellini, uno dei testimoni, spiega: “Era in compagnia di un uomo, il vicino di casa che poi l’ha ritrovata. Era tranquilla come sempre”.

Patrizia Nettis, la mamma: “Vogliamo la verità”

La mamma di Patrizia Nettis, ospite di Quarto Grado, racconta: “Io, mio marito e mio genero chiediamo di far luce sugli eventi che si sono susseguiti quella notte. Non abbiamo bocconi terribili e indigeribili che dobbiamo ingoiare. Vogliamo la verità”. Patrizia sembrava essere divisa tra due uomini: un imprenditore con il quale si vedeva saltuariamente e un altro uomo, un politico, che secondo le amiche era il suo vero amore. Ma Patrizia potrebbe essersi tolta la vita per questa ragione? I due uomini, quella sera, si sarebbero incontrati sotto casa di Patrizia e uno dei due potrebbe essere entrato in casa, come hanno raccontato i vicini di casa che hanno sentito delle voci.

La mamma, ancora, a Quarto Grado racconta: “L’11 maggio lei avrebbe fatto 42 anni ed era orgogliosa di questa data. Non faremo niente di speciale per ricordarla. Il bimbo, suo figlio, è con noi ed è l’unica cosa che ci dà un sollievo da quel giorno in cui lei è morta”.











