Patrizia Pellegrino è tra le prime donne protagoniste della prima edizione di “Ne vedremo delle belle“, il talent show condotto da Carlo Conti e trasmesso in prima serata su Rai1. La showgirl e attrice durante la prima puntata è stato molto criticata per il suo comportamento durante il momento “intervista” con Massimo Ceccherini. “Non mi aspettavo che tutti mi torturassero così” – ha commentato la Pellegrino che è stata criticata per il suo atteggiamento con l’attore e regista toscano visto che si è letteralmente lanciata su di lui. Ancora peggio è andata durante la seconda puntata quando si è dovuta confrontare nella sfida di canto contro Lorenza Mario sulle note di un classico di Mina. Una prova canora andata malissimo per la showgirl che non sta brillando particolarmente nelle varie prove del talent show.

Ma non finisce qui, visto che durante la puntata si è scontrata con Valeria Marini e Matilde Brandi che l’hanno accusata di aver comprato dei follower sui social. La Pellegrino si innervosisce con la Marini al punto da risponderle: “Io compro i follower su social? Ma se rispondo a tutti ogni mattina. Sono tutti fan veri”.

Patrizia Pellegrino e il mistero dei follower a Ne vedremo delle belle

Patrizia Pellegrino a Ne Vedremo delle Belle è messa alla berlina per il suo profilo social, in particolare i follower che sono cresciuti vertiginosamente con l’inizio del talent show. Per Valeria Marini è la regina che compra i follower, ma la Pellegrino non ci sta e ribatte “no, io non li compro”. La stellare Marini è dubbiosa sul profilo social della collega al punto da chiederle: “Come fai ad avere 10mila like e noi solo 100?”. La domanda mette in difficoltà la Pellegrini che cerca di rispondere: “Ora ho capito che non sei un’amica e che io non lo sono per te. La qualità è importante, io do l’amore”.

La stoccata finale però arriva da Matilde Brandi che, senza girarci intorno, dice alla Pellegrini: “a Patrì, qualche follower te lo sei comprato però eh. Stavi a 250.000 e ora stai a 800.000, dai!”.