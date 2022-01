Patrizia Pellegrino: “Alex Belli e Delia Duran strateghi”/ Ilaria Galassi: “GF Vip…”

Patrizia Pellegrino è intervenuta a “Trends&Celebrities”, su Rtl 102.5 News nel corso del pomeriggio di oggi, martedì 11 gennaio 2022. Durante la diretta condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri, l’ex gieffina ha raccontato le sensazioni della serata di ieri: “In studio c’era un’aria di grande tensione. Ho capito che Alex Belli e Delia Duran sono anche un po’ strateghi e voglio capire fino in fondo cosa succederà, come si svilupperà questa storia. Alex in questo momento non ha ancora capito come gestire la cosa o forse l’ha capito, ma vuole creare suspense… Delia mi sembrava molto sincera quando veniva nella Casa, Alex abbiamo visto tutti come si è occupato della moglie… Io sono stata tradita nella mia vita, so cosa si prova, è terribile e mi sono messa nei panni di Delia”.

Per ciò che concerne la sua breve esperienza da concorrente del Grande Fratello Vip, Pellegrino ha chiarito: “Speravo di rimanere ancora una o due settimane, ma sono stata felicissima di uscire, perché è stato un periodo strong. Mi sentivo braccata da alcune persone a cui percepivo che non piacevo, soprattutto Katia, anche se è nata una grande amicizia tra me e Miriana. Ho sbagliato a non interagire e a non esternare la mia c*zzimma napoletana, ma non l’ho fatto in quanto ho capito che sarebbe uscita un’immagine sbagliata di me”.

PATRIZIA PELLEGRINO: “PAGO AL GF VIP? SPERO CHE RISCATTI L’IMMAGINE DI MIRIANA TREVISAN”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Patrizia Pellegrino ha commentato la notizia della quarantena che starebbe osservando Pago, ex marito di Miriana Trevisan, per poter entrare nella Casa: “Sono contenta che lui entri per riscattare l’immagine della sua ex moglie e della loro famiglia. Secondo me Miriana ha ricevuto una cattiveria assurda da parte di Katia e Giacomo Urtis, che l’ha messa alla berlina, dicendo cose molto gravi per una donna e peraltro non provate. Questo non si può fare in un programma visto da milioni di persone”.

Le tensioni tra Katia Ricciarelli e Lulù “derivano da una pressione troppo forte da parte della cantante lirica nei confronti della Selassiè. Io credo che lei abbia esagerato notevolmente, sotto tutti i punti di vista”. Su Rtl 102.5 News ha quindi preso la parola l’ex volto di “Non è la Rai”, Ilaria Galassi, la quale ha detto: “Il vincitore del GF Vip per me può essere… Miriana. La conosco da una vita, ma non ho capito bene i suoi flirt, forse avrebbe dovuto essere un po’ più chiara. L’incontro fra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo? A una certa ora mi sono addormentata, poi al GF entrano sempre le stesse persone. Basta con questi personaggi, sempre tutti uguali” .



