Patrizia Pellegrino: “Alex Belli e Soleil? Vi svelo una cosa”/ Ainett: “Che bomba”

E’ decisamente scottante il retroscena svelato da Patrizia Pellegrino nelle scorse ore, riguardante ancora una volta l’amicizia artistica fra Alex Belli e Soleil Sorge. Durante una diretta social con Clarissa Selassié e Ainett Stephens, Patrizia Pellegrino ha spiegato che l’attore parmigiano gli ha raccontato che con Soleil Sorge era tutta una montatura. “Nella mia clip su Soleil avevo detto anche che era simpatica – racconta l’ex concorrente del Gf Vip 2021 – ma hanno tagliato il primo pezzetto e hanno lasciato soltanto la seconda parte. Quando poi l’ho conosciuta lei è stata anche abbastanza carina con me, perché all’inizio è stata dura, poi è cambiata”.

Poi arriva al punto cruciale: “Una sera ci siamo messi a parlare io lei ed Alex e lui mi ha detto ‘sinceramente Patrizia non dovevi entrare attaccandoci così. Perché noi ti avremmo spiegato che tutta questa nostra vicenda è un po’ montata per la trasmissione’”. Secondo Patrizia Pellegrini si tratta di una sorta di ‘confessione’: “Mi hanno detto chiaro e tondo – ha proseguito rivolgendosi alle altre ex concorrenti – che tra loro c’era un rapporto per il programma. Per far in modo che lo show e clip potessero parlare di qualcosa che facesse sognare il pubblico e lo facesse appassionare. Quando ho sentito questa cosa mi sono stranita e ho detto ‘scusate io non l’avevo capito’”.

PATRIZIA PELLEGRINO SU ALEX BELLI E SOLEIL: “PERCHE’ SGANCIO QUESTE BOMBE?”

Poi Patrizia Pellegrino ha concluso dicendo: “Oddio perché sgancio sempre queste bombe, io non vorrei farlo e invece mannaggia”. A quel punto Ainette Stephens ha replicato, rivolgendosi all’attrice: “Oddio lo sai che hai appena sganciato una bomba in diretta? Amore viva la verità vediamola in questo modo tesoro“.

Biccy.it, il sito che ha riportato le parole della diretta social della Pellegrino, ha commentato storcendo un po’ il naso: “Onestamente io ricordo la notte in cui Patrizia Pellegrino si è confrontata con Alex e Soleil, però in quel caso Belli le ha semplicemente detto che tra lui e la Sorge c’era un’amicizia artistica e tutti fraintendevano”. Vedremo se stasera la questione verrà approfondita o meno.

