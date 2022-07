Patrizia Pellegrino bocciata a Tale e Quale Show/ “Ho pianto. Tre volte che ci provo”

Patrizia Pellegrino: esclusa da Tale e Quale Show 2022

La settimana scorsa Patrizia Pellegrino ha annunciato su Instagram di non essere stata scelta per fare parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti su Rai 1: “No purtroppo non mi hanno presa nemmeno questa volta. Incrociamo le dita per l’anno prossimo. Ritenterò! Mai fermarsi ragazzi”. Non è la prima volta che la showgirl di Torre Annunziata prova, senza successo, a partecipare al programma. in un’intervista concessa a Diva e Donna ha confessato di aver pianto dopo l’ennesimo no di Conti: “Al provino ho avuto i complimenti di tutti. Confesso che stavolta ho pianto. Ci avevo lavorato da due mesi con Marcello Cirillo. Sono tre volte che ci provo, ma niente. Forse, non stavo bene nel cast che hanno scelto”. E ha aggiunto: “Anche Emanuela Aureli mi ha fatto un bel complimento. Mi ha detto che mi ero superata stavolta. In ogni caso non è finita qui. Non mi arrendo, il prossimo anno mi presento per la quarta volta”.

Soleil Sorge, il party è un caso/ Alex Belli tra gli assenti: "Io ho la mia vita e.."

Patrizia Pellegrino potrebbe tornare al Grande Fratello Vip

Nella stessa intervista a Diva e Donna, Patrizia Pellegrino ha ringraziato Alfonso Signorini per averle fatto fare il Grande Fratello Vip: “Grazie a questa esperienza la mia popolarità è triplicata”. Qualche giorno fa sui social, la showgirl aveva rivelato che tornerebbe volentieri nella casa di Cinecittà: “Di sicuro ci vorranno un anno o due di spacco. Perché non è che si riprendono i personaggi ogni anno se no la gente si stufa. Anche se a me mi avete visto poco, ma ci vuole un po’ di tempo”. Invece Patrizia Pellegrino esclude categoricamente di tornare all’Isola dei famosi, reality show a cui ha partecipato nel 2004: “Non la rifarei né con mia figlia, né da sola. E’ un’esperienza troppo dura e non ho più l’età e ho un rene solo!”.

LEGGI ANCHE:

Patrizia Pellegrino dopo il Gf vip/ "Soleil Sorge non mi ha invitata, sogno..."Concorrenti Tale e quale show 2022, Patrizia Pellegrino nel cast?/ Il suo provino...

© RIPRODUZIONE RISERVATA