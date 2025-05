Patrizia Pellegrino, chi è la mamma Elena?

Da sempre è noto che Patrizia Pellegrino ha un rapporto speciale con la sua mamma Elena, la quale le è sempre stata accanto in tutti i momenti dolorosi della sua vita. E la showgirl di periodi difficili ne ha passati davvero tanti. Uno tra questi il doloroso lutto per la morte del suo primo figlio Riccardo, scomparso poco dopo la nascita. Riguardo alla tragedia, Patrizia Pellegrino ha sempre raccontato con le lacrime agli occhi che mamma Elena è stata l’unica a vedere il bimbo da vivo: “Prima che morisse, mia mamma era andata a vedere questo bambino appena nato“, aveva spiegato a Verissimo.

La vita di Patrizia Pellegrino, che di recente ha partecipato al programma Rai1 Ne vedremo delle belle, è stata piena di dolore: tante perdite, tante cadute e delusioni, ma lei non si è mai arresa e ha sempre cercato di continuare con il sorriso. Solo poco tempo fa, la soubrette aveva presentato per la prima volta in televisione mamma Elena, descrivendola a Silvia Toffanin in questo modo: “Mia madre è una donna viva, forte. Mi è stata vicina in tutti i miei momenti tristi“.

Ad ottenere tanto successo nel 2022 è stato anche un post di Patrizia Pellegrino, la quale ha voluto fare pubblicamente gli auguri alla sua adorata mamma: “Mille auguri alla mia mamma Elena che mi ha accompagnata e spronata per tutta la mia vita“, aveva scritto, “Lei e’ una mamma fantastica, piena di energia e valori umani!“. Insomma, un rapporto idilliaco di due donne che si sono sempre sostenute, anche durante i difficili momenti della morte del padre e del fratello Aldo, i quali se ne sono andati a poco tempo di distanza. Patrizia Pellegrino, a tal proposito ha svelato di non avere affatto paura della morte: “Io non ho paura di niente“, aveva detto a Verissimo, forte di tutte le terribili esperienze che si è trovata ad affrontare.

Ma chi è Elena, mamma di Patrizia Pellegrino? Per quanto riguarda la vita privata della donna si sa poco o nulla, se non i momenti condivisi dalla showgirl che spesso ha raccontato di averla avuta vicina durante la separazione e gli aborti. Il papà della soubrette si chiamava Mario, mentre il fratello Aldo è morto per problemi di tossicodipendenza.