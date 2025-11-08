Gregory, Tommaso e Arianna sono i figli di Patrizia Pellegrino. La donna sarà ospite a Verissimo e parlerà probabilmente anche del loro rapporto.

Patrizia Pellegrino sarà una delle ospiti della trasmissione tv Verissimo, programma che vede la conduzione di Silvia Toffanin e che andrà in scena sabato 8 Novembre 2025. La donna racconterà della sua carriera ma in particolare dell’amore e l’affetto che li tiene legata ai suoi figli, Tommaso, Arianna e poi Gregory. Ma andiamo a vedere chi sono.

Nel corso della sua vita Patrizia Pellegrino ha vissuto alcuni dramma, primo fra tutti la morte di suo figlio Riccardo, il suo primo figlio venuto a mancare pochi giorni dopo la sua nascita. La donna è sempre rimasta segnata da questo evento ma poco poco è diventata mamma di Gregory, adottato a San Pietroburgo quando aveva solo tre anni.

In un’intervista a Vieni da Me di qualche tempo fa la donna ha raccontato: “Abbiamo adottato Gregory quando aveva solo 3 anni. Lui era cresciuto senza amore e senza ne cibo che giocattoli”. La donna dopo aver adottato Gregory è rimasta incinta di Tommaso e successivamente è arrivata Arianna, Patrizia è molto legata alla sua famiglia.

Patrizia Pellegrino ed il profondo legame con i figli

Inizialmente Patrizia Pellegrino aveva avuto difficoltà ad avere figli ma la donna ha poi raccontato nella trasmissione Oggi è un Altro giorno: “Ho scoperto per caso che le tube si potevano riaprire, ed ho avuto la fortuna di essere sia mamma naturale che adottiva” ha raccontato cosi la donna.

La donna ha svelato qualche tempo fa Verissimo che Gregory ha 33 anni ed ora si è trasferito nuovamente in Russia, poi c’è Tommaso che ne ha 28 ed è laureato in Giurisprudenza e c’è Arianna che ha 26 anni”. Parlando del profondo legame con i suoi figli la donna ha raccontato:

“Io ora vivo per i miei figli, sono la cosa più bella che Dio mi ha dato. Sono i miei successi. Mi sento una donna davvero fortunata ad averli” e la donna ha raccontato in particolare dei problemi legati alla figlia sottolineando da Caterina Balivo: “Arianna è nata prematura, ho partorito a soli sei mesi e pesava 500 grammi. Ora è bellissima”.