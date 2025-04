Durante la puntata di Ne vedremo delle belle di sabato 5 aprile 2025, Patrizia Pellegrino ha ricordato un momento molto difficile della sua vita: la scoperta del cancro. Durante il video di preparazione al musical, la prova a cui è stata sottoposta insieme alla rivale Valeria Marini, l’attrice ha svelato di aver scoperto tre anni fa di avere un tumore al rene, motivo per il quale oggi ha una missione. Infatti, dice di voler portare gioia nel cuore degli altri, far ridere e stare bene le persone intorno a lei.

“Qui a Ne vedremo delle belle porto questa parte di me“, ha spiegato Patrizia Pellegrino, andando contro a chi la definisce insopportabile e antipatica, così come ai conflitti che si stanno creando con le altre soubrette nello show di Carlo Conti. Tempo fa, l’attrice aveva spiegato a Verissimo l’esordio della malattia, dicendo di aver perso sangue all’improvviso e di aver scoperto poco dopo che il suo rene sinistro aveva un tumore: “Era allo stadio uno, quello meno complicato, e non ho avuto bisogno di terapie“. Un momento difficile, che si è aggiunto alle varie difficoltà che la donna ha dovuto affrontare nel tempo.

Patrizia Pellegrino, il racconto della malattia: “Oggi sono felice di cantare e vivere“

“Posso vivere normalmente anche così, sono qui che ballo ancora, vivo e sono felice di cantare e vivere come non mai“, aveva svelato Patrizia Pellegrino a Silvia Toffanin, raccontando di essere stata operata da un medico che definisce come un “angelo” che l’ha accompagnata in questo percorso tortuoso. Tutto si è concluso per il meglio e oggi, la Pellegrino si diverte sul palco di Ne vedremo delle belle con tutte le altre soubrette pronte a dare il meglio di sè nello show di Rai 1. Come se la caverà?