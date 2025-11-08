L'attrice Patrizia Pellegrino ha più volte ricordato la morte del primo figlio Riccardo, un evento che ha sconvolto senza dubbio tutta la sua vita.

Passano gli anni ma la perdita di un figlio è sempre un lutto difficile da colmare. L’attrice e showgirl Patrizia Pellegrino, ospite nella puntata di Verissimo il giorno 8 Novembre 2025, parlerà di diversi aspetti della sua vita, sia lavorativa che della vita privata e in quest’ultima ha dovuto affrontare alcuni drammi, come la perdita del figlio Riccardo.

Riccardo era il primo figlio di Patrizia Pellegrino ma è venuto a mancare solo pochi giorni dopo la sua nascita e questa tragedia ha segnato particolarmente la vita della donna, e più volte lo ha sottolineato. In particolare dopo la morte del figlio dissero a Patrizia che non poteva avere altri figli e la donna rimase scioccata. Il piccolo venne a mancare a causa di problemi respiratori ai polmoni e la donna aveva avuto problemi anche durante la gravidanza.

Ai microfoni di Verissimo qualche anno fa la donna ha rivelato: “Riccardo mi manca tanto, manca all’appello della nostra famiglia. Dopo la sua morte non avevo più voglia di vivere, mi avevano anche detto che non potevo avere altri figli e io mi chiedevo ‘Che vivo a fare'”. La donna ha un legame profondo con i suoi figli, avuti dopo la perdita di Riccardo, che lei però non ha dimenticato.

Morte Riccardo, figlio Patrizia Pellegrino: le parole sul dramma

Riccardo è venuto a mancare circa una decina di giorni dopo la sua nascita e Patrizia Pellegrino spesso lo ricorda, talvolta anche commosso. In un’altra intervista ai microfoni di Verissimo la donna ha raccontato senza filtri: “Riccardo ci ha lasciato appena nato, non abbiamo avuto neanche il tempo di incontrarlo”.

Patrizia ha rivelato che solo sua madre ha visto il piccolo ancora vivo e la showgirl ha raccontato: “Ancora oggi ogni tanto le chiedo com’era Riccardo, che è sempre nell’appello dei miei figli” e Patrizia è rimasta sotto shock dopo questa grave perdita e c’è voluto tempo per vederla reagire a questo triste momento.

La donna ha raccontato: “E’ stato un momento drammatico della mia vita e sono caduta in un profonda depressione e sono riuscita a rialzarmi solo grazie al lavoro e all’amore del pubblico”. Patrizia ha raccontato che un ruolo molto importante nelle difficoltà l’ha avuta la preghiera, suo sostegno nei momenti di crisi.