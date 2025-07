Patrizia Pellegrino festeggia il suo 63esimo compleanno, alcuni interessanti dettagli sulla sua carriera e la sua vita privata.

Oggi, lunedì 28 luglio 2025, Patrizia Pellegrino spegne 63 candeline e continua a fare breccia nel cuore di moltissimi fan con il suo modo di fare, il suo talento e la sua affascinante bellezza. Tanto è il successo che è riuscita a conquistare nel corso della sua carriera, nei panni di attrice, showgirl, conduttrice e cantante, iniziò a farsi spazio nel mondo dello spettacolo quando aveva solamente 15 anni. Il suo debutto al cinema risale infafti al 1977, nel film Onore e guapparia, sul piccolo schermo invece fece il suo esordio nel programma ‘Scoprifuoco’ nel ruolo di valletta.

Patrizia Pellegrino: “Una favola con Alberto di Monaco”/ “Amava il mio sorriso, disse: ‘Mi ricordi mamma’...”

Patrizia Pellegrino in passato era uno dei volti più apprezzati della Rai, ha condotto programmi come ‘Chewing Gum Show’, ‘Night and Day’, ‘Sereno Variabile’ e altri ancora, nel frattempo lavorava anche al cinema e al teatro. Ha fatto anche parte di alcuni reality, nel 2004 ha partecipato all’Isola dei famosi e nel 2021 è approdata nella casa del Grande Fratello Vip. È stata al timone di altre trasmissioni come ‘Botteghe e mestieri’, ‘Una cabina per due’ e ha partecipato nei mesi scorsi a ‘Ne vedremo delle belle’su Rai Uno. In passato si è fatta spazio anche nel mondo della musica, conquistando un notevole successo con brani come ‘Beng!!!’, ‘Matta-ta’ e altri ancora.

Patrizia Pellegrino e mamma Emma raccontano morte del fratello Aldo/ "L'abbiamo trovato a terra per un ictus"

La vita privata di Patrizia Pellegrino: il flirt con Alberto Di Monaco, i matrimonio e l’amore con Giampaolo Embrione

La splendida showgirl, conduttrice, attrice e cantante è finita spesso al centro del gossip anche per la sua sfera personale. Nel 1989 è convolata a nozze con Antisani Vittori, con il quale ha avuto tre figli e uno lo hanno adottato in Russia. Insieme hanno affrontato un immenso dolore a causa della perdita del figlio Riccardo, morto poco dopo il parto. È stato un tragico evento che l’ha segnata profondamente, lei stessa in più occasioni ha raccontato di aver fatto i conti con una profonda depressione. Con il passare del tempo l’amore con l’ex marito si è trasformato in amicizia, infatti decisero di separarsi.

Patrizia Pellegrino, chi è la mamma Elena?/ "L'unica ad aver visto mio figlio Riccardo vivo"

Nel 2005 Patrizia Pellegrino si è sposata con Stefano Todini, pensava di aver ritrovato l’amore ma soffrì moltissimo a causa dei suoi tradimenti, l’addio arrivò nel 2013 e lei ha impiegato molto tempo per ritrovare l’equilibrio perso. In passato ha avuto un flirt anche con Alberto di Monaco, durato circa un anno. Le cose tra loro andavano piuttosto bene, lui però decise di mettere fine alla loro relazione perché erano uscite delle sue foto osé sui giornali.

Dal 2016 Patrizia Pellegrini ha ritrovato l’amore con il suo manager, Giampaolo Embrione. I due sono amici da quando erano piccoli e col tempo la loro speciale amicizia si è trasformata in amore. Ad oggi non sono convolati a nozze, però da tempo convivono a Roma.