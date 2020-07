Patrizia Pellegrino/ Dalla perdita di un figlio all’adozione, fino alla dolce attesa

Ci sarà anche Patrizia Pellegrino stamane negli studi del programma di Rai Uno “C’è Tempo Per…”. Nello show condotto tutte le mattine da Anna Falchi e Beppe Convertini, spazio alla nota artista di Torre Annunziata, che in questi giorni d’estate si sta godendo le vacanze presso una delle località più belle della sua regione d’origine, leggasi Sorrento. A confermarlo, uno splendido scatto pubblicato dalla stessa Pellegrino su Instagram, con l’attrice, cantante e conduttrice che si è mostrata in forma smagliante, coperta solamente da un costume a due pezzi: “Buongiorno da Sorrento come state? – la didascalia a corredo dello scatto fotografico – buon week end a tutti voi amici miei un piccolo pensiero per tutti voi. Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo. L’altro è pensare che ogni cosa è un miracolo”. Patrizia Pellegrino ripercorrerà la sua carriera artistica negli studi di casa Rai, e nel contempo racconterà della sua vita privata, lei che è mamma di tre figli, leggasi Tommaso e Arianna, entrambi avuti dall’ex marito Pietro Antisari Vittori, e di Gregory, che è invece stato adottato in Russia, a San Pietroburgo, quando era sposata con l’imprenditore Stefano Todini.

PATRIZIA PELLEGRINI: “UN DOLORE IMMENSO, E’ IL MIO ANGELO”

In una recente puntata di Vieni da Me la Pellegrino si era lasciata andare ad uno sfogo quando aveva raccontato di aver perso il suo primo figlio Riccardo, decesso avvenuto subito dopo il parto. “È stato un dolore immenso, ma lui è il mio angelo splendente”, aveva ricordato durante l’ospitata, “Per una mamma – aveva aggiunto – è il momento più difficile del mondo, la maternità è anche un atto d’amore. Io sono andata in depressione, non uscivo più di casa. Poi mi hanno detto che non potevo più avere figli: ero disperata, ma ho pensato subito di diventare madre adottiva”. Quando è poi rimasta incinta di Arianna, un altro choc: “Mi avevano detto che lei non ce l’avrebbe fatta. Un altro choc, un’altra doccia fredda, un’altra parentesi paurosa”. Fortunatamente la vita è andata diversamente, e oggi Arianna è in perfetta salute.



