Patrizia Pellegrino/ Dolori e cover hot: che non è piaciuta al Principe…

Patrizia Pellegrino torna ospite da Vieni da me, il programma del pomeriggio di Rai1 condotto da Caterina Balivo. L’attrice e showgirl, già nella precedente intervista di febbraio, aveva raccontato dettagli inediti della sua vita. Oltre a svelare alcuni fortissimi dolori personali (come la morte del figlio Riccardo dopo una sola settimana dalla nascita), la bionda ha parlato anche dei tradimenti da parte del suo ex marito Stefano Todini. All’epoca, quello che l’ha fatta soffrire maggiormente è stato l’averlo scoperto tramite la stampa: “Il direttore di questo giornale mi chiamò per dirmi che aveva le foto e io gli chiesi di non pubblicarle per avere il tempo di chiarire. Lui mi disse va bene, ma sappi che la settimana prossima sono su un altro giornale. Quindi, secondo me, ti converrebbe vederle e parlarne con me visto che credo che vai verso una separazione”, ha affermato. Dopo questa notizia, per la Pellegrino arrivarono anche depressione e attacchi di panico, risolvi pure per merito dell’affetto di una sua amica: Lina, costumista teatrale.

Patrizia Pellegrino ospite a Vieni da me

Patrizia Pellegrino, ospite oggi di Caterina Balivo, potrebbe anche raccontare di avere “scampato” per un pelo la possibilità di diventare una principessa. Ospite di Pomeriggio 5, aveva raccontato della sua breve relazione con il principe Alberto di Monaco, la bellezza di più di trent’anni fa. “La storia è durata otto mesi, ci incontrammo a Venezia”, aveva precisato. Poi la distanza e una copertina bollente misero la parola fine al loro idillio. “Era una relazione a distanza, lui tra Montecarlo e Parigi, io a Roma. Poi lui si freddò quando uscì il mio servizio su ‘Playboy’. Lui ? spiega – cercava una donna con uno stile diverso, magari a quest’ora, senza quegli scatti sarei una principessa”. L’attrice dopo queste relazioni turbolente, adesso è felice accanto a Giampaolo Embrione, dopo aver detto di “No” (in passato) anche a Maradona. Ecco che cosa disse a proposito del corteggiamento serrato dell’ex re del calcio: “Ci ha provato da matti e nessuno lo sa. Gli ho detto di no. Non mi piaceva. Lui sì era molto esplicito. Un Martello. Tutta Napoli lo voleva, lui voleva me, ma io non volevo lui. Era un re, un pazzo, ma a me piacciono i belli”.

