Patrizia Pellegrino dopo il tumore/ “La ferita più grande ce l’ho in testa”

Patrizia Pellegrino, dopo essere stata operata d’urgenza per un tumore, è tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica Live. L’attrice, nel salotto di Barbara D’Urso, insieme ai figli Tommaso, Arianna e Gregory, racconterà la sua battaglia contro la malattia di cui ha parlato anche nelle scorse settimane. Dopo aver scoperto causalmente di avere un tumore al rene sinistro è stata operata d’urgenza restando in sala operatoria per tre ore. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più ha raccontato la paura con cui sta vivendo il periodo della convalescenza temendo che il tumore possa tornare.

“Ho una paura pazzesca che possa ricapitarmi. Mi sveglio la notte, almeno tre o quattro volte, con la tachicardia per il panico. Ho ricominciato a prendere i tranquillanti per dormire ma faccio molta fatica. Non riesco ad accettare che il mio corpo mi abbia potuto fare questo. Poi è capitato tutto in un momento in cui ero già giù di morale per il Covid”, ha raccontato l’attrice che ha raccontato quello che le è successo anche sui social.

PATRIZIA PELLEGRINO E L’AIUTO DI SAMANTHA TOGNI DOPO IL TUMORE

Patrizia Pellegrino sta affrontando la convalescenza dopo l’operazione per la rimozione del tumore al rene sinistro insieme ai figli Tommaso, Arianna e Gregory e al compagno Giampaolo. Ad aiutarla, in questo periodo, è anche l’amica Samantha Togni. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Grand Hotel, l’attrice ha raccontato di aver ricevuto la visita dell’amica e del marito Mario Russo che è un chirurgo plastico. “In questi giorni è venuta a trovarmi la mia amica Samanta assieme al marito e lui mi ha consigliato di mettere una pancera contenitiva per fare assorbire il gonfiore. Ma la ferita più grande ce l’ho alla testa”, ha raccontato l’attrice. A ricordare l’appuntamento con Domenica Live è stata lei stessa che, su Instagram, ha scritto: “Finalmente vi spiegherò tutto ciò che mi è successo e come ho affrontato questo brutto momento della mia vita”.

