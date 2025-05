Ospiti da Caterina Balivo a La Volta Buona, Patrizia Pellegrino e sua madre Elena si sono sfogate raccontando la loro difficile vita, piena di disgrazie e tragedie. In particolare, hanno voluto confidare al pubblico il dolore per la morte di Aldo, fratello della soubrette che diversi anni fa è morto a causa della tossicodipendenza che l’aveva condotto ad essere vittima di un forte ictus. Aldo era da diverso tempo dipendente dall’eroina e Patrizia Pellegrino ha spiegato commossa come lei e la mamma abbiano fatto di tutto per farlo uscire da quel tunnel terribile. Ma invano: il ragazzo continuava a ricadere nel tunnel della droga, schiacciato dal fantasma della dipendenza.

Patrizia Pellegrino, chi è la mamma Elena?/ "L'unica ad aver visto mio figlio Riccardo vivo"

A La volta buona, oggi 8 maggio 2025, Patrizia Pellegrino ha parlato anche dei suoi fratelli e del rapporto con loro, mentre mamma Elena si è concentrata prevalentemente a raccontare il dramma del figlio Aldo, il quale aveva conosciuto la droga facendo il dj in quel di Napoli. “Senti Aldo, io so quello che fai“ gli aveva detto una sera dopo averlo seguito per strada, “voglio venire con te e drogarmi“. Così mamma Elena aveva provocato il figlio per cercare di capire dove andasse tutte le notti e provare a salvarlo da una tragedia annunciata. Dopo aver sentito le parole di mamma Elena, Patrizia Pellegrino l’ha presa per mano con le lacrime agli occhi, ricordando che quello è stato il periodo più brutto della sua vita.

Chi è Patrizia Pellegrino? Età, carriera e vita privata/ L'amore con Giampaolo e la lotta contro la malattia

Patrizia Pellegrino: “Dopo la morte di Aldo ci siamo sentiti in pace”

Patrizia Pellegrino ha vissuto il dramma di un fratello malato, che non riusciva a salvarsi nonostante tutti gli aiuti possibili. Con la tossicodipendenza di Aldo aveva visto crollare le sue certezze, i genitori e tutta la famiglia. Poi, la difficile decisione di portarlo in una comunità appena dopo che lui stesso si era deciso a guarire. Ma i buoni propositi del ragazzo sono durati solo 20 giorni, dato che Aldo ha avuto una ricaduta forse più grave di quella di prima. Una mattina, infatti, la scoperta più brutta: mamma Elena aveva trovato il fratello di Patrizia Pellegrino, steso in terra colpito da un ictus dopo che aveva detto a tutti che sarebbe andato a dormire da un amico la notte precedente. Con il dolore negli occhi, Patrizia Pellegrino ha raccontato che nonostante la perdita grave subita dalla famiglia tutti loro si sono sentiti in pace come se nell’aldilà, Aldo sarebbe finalmente stato meglio.