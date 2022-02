Patrizia Pellegrino festeggia l’eliminazione della Ricciarelli/ “Giustizia è fatta!”

L’eliminazione di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip ha suscitato molte reazioni. Non solo all’interno della Casa, dove la cantante ha preferito solo salutare alcuni dei suoi compagni d’avventura, togliendo il saluto anche a chi le ha fatto compagnia per molto tempo nel reality come Manila Nazzaro, ma anche all’esterno. Molti ex gieffini molti hanno festeggiato la sua eliminazione sui social, come ad esempio Patrizia Pellegrino.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha resistito e dopo l’eliminazione della soprano ha scritto su Twitter: “Giustizia è fatta! Katia, non ci mancherai affatto”. Il suo tweet ha provocato la reazione di molti spettatori che si sono dimostrati d’accordo con lei e felici per l’eliminazione della soprano, mentre altri non hanno perso occasione per invogliare l’ex concorrente della casa a confrontare il suo periodo all’interno del reality con quello della cantante.

Patrizia Pellegrino contenta per l’eliminazione di Katia Ricciarelli

Patrizia Pellegrino all’interno della casa del Grande Fratello Vip non ha avuto un rapporto idilliaco con Katia Ricciarelli e già diverse volte aveva manifestato la sua insofferenza in merito ad alcune frasi infelici pronunciate dalla cantante all’interno della casa.

L’eliminazione di Katia Ricciarelli non ha provocato solo la reazione di Patrizia Pellegrino, anche altri ex concorrenti hanno manifestato la loro felicità in merito all’esito della nomination, come ad esempio Clarissa Selassié che subito dopo l’eliminazione ha manifestato la sua felicità con un post su Instagram scatenando le proteste in diretta di Alfonso Signorini che non ha gradito il modo in cui la principessa ha appellato la soprano.

