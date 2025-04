Patrizia Pellegrino e il fidanzato Giampaolo Embrione: “Mi ha ridato la felicità“

Una vita difficile, fatta di lutti e momenti di profondo buio quella di Patrizia Pellegrino, che oggi splende più che mai a Ne vedremo delle belle, a fianco di altre dieci prime donne pronte a farsi valere davanti al pubblico di Rai 1. Oggi, la soubrette è felicemente fidanzata con Giampaolo Embrione, uomo molto dolce che le ha donato il sorriso dopo anni di depressione e sofferenza per la fine della relazione con Stefano Todini, ex marito.

53 anni e padre di due figli, Giampaolo Embrione è nato nel 1968 e oggi è felicemente fidanzato con l’attrice. Sebbene sia più giovane di lei di sei anni, i due non sentono assolutamente la differenza d’età, ma vivono la loro vita felicissimi a Ponte Milvio, a Roma. Come si sono conosciuti? Non lo immaginereste mai. I due erano amici sin da piccolissimi, e sono cresciuti insieme per un certo periodo. Poi la vita divide e si sono incontrati tanti anni dopo, entrambi reduci da un doloroso divorzio. Ancora non si conosce la professione del compagno di Patrizia Pellegrino, ma sembra non appartenere al mondo della televisione.

“…Quando ci siamo ritrovati mi ha chiesto di non pubblicizzare la nostra relazione”, queste le parole di Patrizia Pellegrino, che durante un’intervista a Citofonare Rai Due ha spiegato quanto il compagno sia amante della privacy e voglia a tutti i costi stare lontano dalla cronaca rosa. Lei, lo rispetta nel suo desiderio e non smette di esaltare la sua presenza accanto a lei, definendolo come colui che le aveva ridato la voglia di vivere: “Dopo la separazione ero caduta in depressione ed è stato lui a darmi la scossa; non me ne ero accorta, ma mi stavo ammalando…“, spiega, dicendo che quando lo aveva incontrato non era ancora guarita del tutto.

A Ne vedremo delle belle, Patrizia Pellegrino è finita al centro del gossip per il battibecco con Valeria Marini, che l’ha accusata di aver comprato tantissimi follower su Instagram prima di entrare nel programma. Da lì, il loro rapporto è sembrato incrinato e la showgirl non si è trattenuta dal dire alla collega sarda che spesso si rivolge agli altri in modo aggressivo e inappropriato. Oggi, le due prime donne hanno fatto pace: “Lei mi ha chiesto scusa e io ho accettato, perché si è comportata male con me“. Quanto durerà questa tregua?