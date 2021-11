Patrizia Pellegrino, figlio Riccardo morto: “Non l’ho potuto salutare”/ “É un angelo”

Patrizia Pellegrino, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, si è lasciata andare ad un racconto struggente. In giardino, con Manila Nazzaro, ha parlato della perdita del figlio Riccardo. Un dolore sempre vivo che Patrizia Pellegrino ha voluto condividere con Manila Nazzaro che, lo scorso anno, ha vissuto lo stesso dolore perdendo la bambina che aspettava e che era il frutto del suo amore con Lorenzo Amoruso. «Il giorno che dovevo andare a prenderlo è entrato Pietro, l’ho guardato negli occhi e ho capito tutto subito» ha confessato Patrizia non trattenendo le lacrime ricordando il suo Riccardo.

«Una mia amica mi aveva regalato un bonsai piccolino – ha aggiunto -. Io l’avevo messo in camera. Sai che difficilmente i bonsai fioriscono. Il giorno che mio marito mi ha detto che Riccardo non c’era più è fiorito. È uscito un fiore bianco enorme, stupendo. Era lui che mi salutava. Non l’ho potuto salutare o vedere. Lui è il mio angelo custode. Un fiorellino, lui era lì, mi diceva “Mamma io non sono andato via, sono qui per te”», ha aggiunto Patrizia che oggi vive per i figli Gregory, adottato in Russia, Arianna e Tommaso.

Patrizia Pellegrino e Manila Nazzaro, lo stesso dolore

Il dolore di Patrizia Pellegrini porta Manila Nazzaro a parlare del suo. L’ex Miss Italia racconta la sofferenza provata quando le hanno detto di aver perso la bambina che aspettava. «Ricordo questa settimana dove ci fu questa notizia terribile, anche per Lorenzo (Amoruso, il suo compagno ndr.), pure lui non stava affatto bene. Lui giocò tutto il giorno alla Playstation, per distrarsi, come a dire “non voglio pensare a niente”. Io invece ero chiusa in un’altra stanza e tutti che mi dicevano “mi spiace, mi spiace” e mi toccavano la pancia. Io non lo sentivo che non c’era, io sentivo che c’era. Ero di oltre tre mesi. Era impossibile per me, non riuscivo a capire», ha raccontato Manila già negli scorsi giorni.

“Come l’avresti chimata?”, ha chiesto la Pellegrino. “Greta“, è stata la risposta della Nazzaro. “Oggi Riccardo e Greta sono i nostri angeli custodi”, conclude Patrizia prima di stringere in un toccante abbraccio Manila.



