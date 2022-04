Patrizia Pellegrino, matrimonio con Giampaolo Embrione?/ “Mi piacerebbe, però…”

Patrizia Pellegrino, showgirl ed ex naufraga de “L’Isola dei Famosi”, è intervenuta in collegamento audiovisivo ai microfoni di “Citofonare Rai Due”, trasmissione condotta da Simona Ventura e Paola Perego e andata in onda nella mattinata di domenica 24 aprile 2022. La donna si trova a Londra ed è stata intervistata a distanza “en plein air”, mentre si trovava in città. Dal momento che l’argomento del momento erano le nozze, inevitabilmente da studio è stato chiesto a Patrizia Pellegrino se le piacerebbe sposarsi di nuovo, dopo due matrimoni alle spalle. Stando alle indiscrezioni del mondo del gossip, al suo fianco c’è Giampaolo Embrione da parecchio tempo, il quale l’ha però pregata di non parlare troppo in tv e sui giornali della loro storia.

Patrizia Pellegrino/ "L'amore con Alberto di Monaco un sogno, poi è finito perchè..."

PATRIZIA PELLEGRINO: “MATRIMONIO? MAGARI, MA ME LO DOVREBBE CHIEDERE LUI…”

Nel prosieguo di “Citofonare Rai Due”, Patrizia Pellegrino ha così risposto alla domanda su un eventuale matrimonio con il suo attuale fidanzato: “Mi piacerebbe, ma me lo dovrebbe chiedere lui, stiamo insieme da 4 anni… Sono ancora della vecchia guardia! Perché no, mi piacerebbe: sarebbe il mio terzo matrimonio. Quando ci siamo ritrovati mi ha chiesto di non pubblicizzare troppo la nostra relazione. Non è Alberto di Monaco, vi rassicuro”. C’è qualcosa del suo passato che Patrizia Pellegrino non rifarebbe? “No, se sono quella che sono oggi è perché ho vissuto. Rifarei tutto”.

