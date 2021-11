Patrizia Pellegrino “Mi hanno tolto un rene per un tumore”/ “Sono un’eroina”

Patrizia Pellegrino ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip solo pochi giorni fa eppure ha già avuto modo di raccontarsi e aprirsi su aspetti molto importanti e dolorosi della sua vita. In particolare, la Pellegrino ha ricordato la malattia che ha combattuto e l’ha costretta ad asportare un rene. “L’ultimo il tumore che ho avuto, mi hanno tolto un rene. Sono tutta sgarrata, volete una cartina geografica? Io sono piena di cicatrici”, ha rivelato la donna, chiacchierando in disparte con Miriana Trevisan. “Gli eroi hanno le cicatrici, sei un eroe”, ha allora commentato Miriana. “Sì, sono un’eroina”, ha ribadito la Pellegrino.

Patrizia Pellegrino e il tumore al rene: il racconto della showgirl

Patrizia Pellegrino aveva già raccontato del tumore al rene e della sua operazione a Domenica Live a marzo 2021. A Barbara D’Urso aveva raccontato: “I primi di febbraio ho avuto la pipì con del sangue, mi sono spaventata molto ed ho fatto subito dei controlli. Il ginecologo mi ha detto che era tutto ok e mi sono spaventata ancora di più. Ho fatto una ecografia e quando ha visto il mio rene sinistro il medico si è preoccupato. Dopo la tac è stato confermato il tumore che non era benigno perché aveva una brutta forma. Ho avuto la sensazione di essere sprovvista di forza per affrontare il problema. Dopo tre giorni ero in sala operatoria e l’11 di febbraio mi hanno rimandato a casa dopo aver tolto un rene”, aveva infine rivelato la showgirl.

