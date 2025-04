Patrizia Pellegrino è tra le dieci showgirl protagoniste di “Ne vedremo delle belle“, il nuovo format televisivo ideato da Carlo Conti e trasmesso il sabato sera su Rai1. L’attrice e showgirl napoletana sin dalla prima puntata si è fatta notare per la sua simpatia ed entusiasmo contagioso, ma nonostante l’impegno di tutte le primedonne il programma si è rivelato poco incisivo dal punto di vista degli ascolti costringendo il conduttore e la produzione a chiuderlo anticipatamente. Una decisione che ha spiazzato quasi tutte le showgirl deluse da questa notizia. Proprio la Pellegrino, intervistata da SuperGuida Tv ha dichiarato: “è stato sbagliato il giorno della messa in onda”.

La showgirl ha poi aggiunto: “il pubblico si stava affezionando a noi, del resto è un programma nuovo, sperimentale, un’idea davvero stupenda”. La Pellegrino ha poi spezzato una lancia a favore di tutte le protagoniste di Ne vedremo delle belle: “abbiamo dato il massimo e siamo contente di quello che abbiamo fatto”. Non mancano poi i complimenti al padrone di casa Carlo Conti: “è stato un onore lavorare con lui”.

Patrizia Pellegrino contro la giuria di Ne vedremo delle belle

Ma non finisce qui, visto che Patrizia Pellegrino che nell’ultima puntata di Ne vedremo delle belle non ha brillato particolarmente nella classifica finale ha detto la sua anche sulle dichiarazioni rilasciate da Carlo Conti sui motivi della chiusura. Per la showgirl il programma non è andato bene per l’assenza di pepe tra le protagoniste, ma per un altro motivo. Così l’attrice ha tirato in causa la giuria composta da Maria Venier, Christian De Sica e Frank Matano. ”

“Voglio lanciare un’accusa alla giuria che ridacchiava quando noi ci esibivamo” ha detto la Pellegrino che ha ricevuto una serie di messaggi da parte di persone che l’hanno avvisata del fatto che durante le esibizioni la giuria rideva e prendeva in giro le showgirl. “Non voglio scagliarmi contro la giuria ma ho ricevuto questi feedback che mi hanno fatto riflettere” – ha concluso la Pellegrino. Chissà che la giuria non voglia ribattere durante la prossima puntata!

