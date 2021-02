Patrizia Pellegrino operata di tumore/ “Questa volta è andata bene, la paura…”

Patrizia Pellegrino è stata operata d’urgenza di tumore. Dopo l’indiscrezione lanciata dal settimanale Diva e Donna, l’attrice, con un post su Instagram, ha confermato di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico dopo aver scoperto di avere un tumore. Tutto sarebbe accaduto all’improvviso come spiega in un lungo post con cui racconta la paura provata in quegli istanti, ma anche la forza di voler reagire. “Le cose accadono all’improvviso, a volte sono cose che ti rendono felice, altre volte triste. Alcune volte ti mettono paura, ti mettono alla prova all’improvviso”, scrive Patrizia Pellegrino che, improvvisamente, si è ritrovata di fronte alla realtà di doversi sottoporre ad un’operazione per rimuovere un tumore.

“Tante volte sentiamo parlare, nella vita, di cose brutte che accadono che ci sembra esserne immuni, ma è successo anche a me. Non lo vorresti mai sentire. E’ un tumore dobbiamo operare, subito”, scrive ancora Patrizia Pellegrino non nascondendo la paura provata in quei momenti.



PATRIZIA PELLEGRINO: “LA PAURA SI TRASFORMA IN FORZA”