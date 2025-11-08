Malattia Arianna Pellegrino, figlia 25enne di Patrizia Pellegrino. La ragazza ha una rara malattia ed ha dovuto affrontare davvero tante battaglie.

Arianna Pellegrino è la figlia dell’attrice e showgirl Patrizia Pellegrino, ospite nella trasmissione Verissimo il giorno 8 Novembre 2025. La donna ha più volte raccontato dei problemi di salute della figlia che ha avuto partorendo prestissimo e che ha dovuto affrontare diverse battaglie in questi mesi. Ma andiamo a vedere più nello specifico.

Arianna Pellegrino è nata nel 2000 ed ha avuto un problema di salute non da poco. Patrizia ha raccontato nel 2020: “L’hanno fatto nascere di soli 6 mesi e pesava 500 grammi. Ora è bellissima, ha problemi non a livello mentale ma fisico, però è una ragazza tosta e che può farcela nella vita”. E poi ha proseguito raccontando a Domenica Live:

“Dopo la nascita ha sempre avuto voglia di vivere e non si è mai fermata, davanti a nessuna difficoltà. Oggi cammina anche se fa pochi passi ma con la fisioterapia costante migliorerà. Potrà essere sempre di più autonoma” con la donna che ha raccontato comunque le turbative e i problemi della figlia Arianna.

Arianna Pellegrino e la sua malattia: un legame profondo con la madre Arianna

In passato a Verissimo Patrizia Pellegrino ha raccontato della malattia della figlia ed ha raccontato dei suoi problemi di salute: “Fino al quinto mese sembrava andare tutto bene, poi mia madre mi ha visto strana e mi ha convinto a fare un’altra ecografia. E’ emerso che mia figlia aveva una malattia rara: l’idrope fetale”.

La donna ha raccontato che ha partorito la figlia quando era piccolissima ed era devastata, ma la ragazza ha avuto una grande voglia di lottare e fin da piccole ha fatto tante operazioni, Patrizia ha sottolineato: “Lei è stata forte ed ha voluto vivere” e spesso madre e figlia condividono scatti insieme sui propri account social.

Una ragazza capace di non mollare mai e lottare su ogni sfida, Patrizia descrive cosi la figlia Arianna e le due hanno uno splendido rapporto, sono molto unite. La donna ha raccontato: “Per me Arianna è già perfetta, ed è questo quello che conta” dice la madre parlando con grande amore e affetto di sua figlia.