Patrizia Pellegrino, tumore al rene/ “Ho cominciato a perdere sangue…”

Patrizia Pellegrino ha alle spalle un passato segnato da esperienze difficili: due matrimoni falliti, la perdita di un figlio a qualche giorno dalla nascita, una figlia affetta da una rara malattia genetica, la morte del fratello per overdose e infine la malattia. Lo scorso anno la Pellegrino ha scoperto di avere un tumore al rene e si è sottoposta a una difficile operazione: “Ho cominciato a perdere sangue e abbiamo scoperto che il mio rene sinistro aveva un tumore, però circoscritto. Era allo stadio uno, quello meno complicato, e non ho avuto bisogno di terapie. È stato difficile lo stesso, ma ho incontrato un angelo, il professore che mi ha operato, è stato come avere vicino mio padre”, ha raccontato nel salotto di Verissimo. Le è stato asportato il rene sinistro, ma “posso vivere normalmente anche così, sono qui che ballo ancora, vivo e sono felice di cantare e vivere come non mai”.

Dentro la casa del Grande Fratello Vip 6, Patrizia Pellegrino ha ricordato come ha scoperto la malattia: “Io credevo di essere invincibile e forte, la notizia mi ha sconvolto molto. Non l’ho presa in modo passivo, l’ho detto subito ai miei figli, mentire sarebbe stato assurdo. L’ho affrontata in modo molto energico e sono qui a raccontare che pur avendo solo un rene, mi sento una donna molto fortunata“. E ha aggiunto: “Credevo di aver già pagato il prezzo della mia felicità e invece no, è arrivata la tegola del tumore. Penso che il destino continui a mettermi alla prova perché sa che non mollo, che sono forte come una leonessa“. Nel salotto di Barbara D’Urso di Domenica Live, Patrizia Pellegrino ha ricordato l’importanza della prevenzione: “Non a tutti arriva il sangue nell’urine, e questo mi ha aiutata, sollecitandomi a fare comunque le visite. La parola d’ordine è sempre la stessa, prevenzione. Ce lo passa la mutua, io ho fatto tutto tramite loro”.

