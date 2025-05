La puntata odierna de La Volta Buona è dedicata alla dinastie in occasione della giornata internazionale della famiglia; dagli aneddoti aristocratici ai personaggi della tv, l’attenzione viene immediatamente catturata dalla presenza di Alberto di Monaco in visita a Pompei e, non a caso, tra gli ospiti in studio c’è Patrizia Pellegrino. La showgirl ha spesso raccontato della loro storia d’amore, una liaison duratura e intensa che ancora ricorda con grande emozione e piacere.

Patrizia Pellegrino – ospite oggi nel salotto di Rai Uno – ha ripercorso gli albori della sua liaison con Alberto di Monaco, partendo proprio da un aneddoto che racchiude l’eleganza del nobile e al contempo quanto fosse folgorato dalla bellezza della showgirl. “Mi disse: ‘Ti prego sorridi, il tuo sorriso somiglia molto a quello della mia mamma’…”. Un complimento non da poco come sottolineato proprio da Patrizia Pellegrino; una breccia nel suo cuore che fece poi largo ad una liaison longeva e importante a dispetto del finale.

Patrizia Pellegrino a La Volta Buona: “Con Alberto di Monaco non è durata poco, era un gentleman…”

“Per me era simbolo di aristocrazia, di eleganza, la nostra è stata una vera e propria favola”, prosegue così il racconto di Patrizia Pellegrino – a La Volta Buona – a proposito della liaison con Alberto di Monaco. “Non è durata poco, anzi”, la showgirl offre un’immagine entusiasta e felice di una storia d’amore che certamente appartiene al passato ma che entrambi non hanno dimenticato. Lo si evince dal racconto di quando il principe aprì la folla per lasciarla passare al fine di concederle un’intervista anni dopo il loro amore. E ancora, ripercorrendo quella favola, ricorda lo stile unico da gentleman: “Mi venne a prendere a Nizza con la sua auto, non volle che le guardie del corpo prendessero le mie valige; lo fece lui, fece una corsa per aprire lo sportello dell’auto…”.