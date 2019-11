Patrizia Reggiani/ Polemica per il film sull’omicidio di Maurizio Gucci con Lady Gaga

Patrizia Reggiani polemica dopo la decisione di realizzare un film riguardante la vicenda dell’omicidio di Maurizio Gucci, il grande erede dell’omonima casa di moda, ucciso nel 1995 sulle scale del palazzo del suo ufficio in quel di Milano. La Reggiani è stata accusata di essere stata la mandante dell’ex consorte, ed è stata condannata a 29 anni di carcere, poi ridotti a 26 in appello, e liberata definitivamente dopo 17 anni di galera. Stamane la signora Reggiani sarà nuovamente ospite presso gli studi di Storie Italiane per parlare della nuova pellicola diretta da Ridley Scott, che vede fra gli attori protagonisti anche il premio Oscar Lady Gaga, che interpreterà proprio Lady Gucci. Dopo aver avuto due figlie con la Reggiani, Maurizio Gucci lasciò l’ex moglie per Paola Franchi, una scelta che non venne accettata dall’ex compagna, che mise in scena la sua vendetta per una questione di eredità.

PATRIZIA REGGIANI “L’HO FATTO SOLO PER LE MIE FIGLIE”

Patrizia Reggiani, dopo essere stata condannata assieme a Pina Auriemma, sedicente maga, e ai killer due che uccisero materialmente il signor Gucci, era tornata libera precisamente il 20 febbraio del 2017, e durante un’ospitata sempre a Storie Italiane, risalente all’anno scorso, aveva parlato delle due figlie, Alessandra e Allegra, che la madre non vede più ormai da più di vent’anni: «Io ho fatto tutto per il loro bene – raccontava – perché se loro adesso usufruiscono di St. Moritz, eccetera, è solo a causa della morte del padre… Se oggi hanno l’uso di questa casa, forse è merito mio. Passo delle nottate a pensare a loro – aveva poi proseguito la Reggiani – e non mi spiego come abbia potuto accettare di essere buttata fuori di casa». Oggi, con grande probabilità, si parlerà in particolare del film di Ridley Scott, che pare abbia contrariato e non poco la stessa mandante dell’omicidio Gucci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA