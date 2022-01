Patrizia Reggiani, storia vera Lady Gucci/ Dal matrimonio al delitto di Maurizio Gucci

Patrizia Reggiani, nota anche come Lady Gucci, è tornata a fare parlare di sé nelle ultime settimane, ma senza volerlo. Il ritorno in auge è infatti legato a House of Gucci, il film di Ridley Scott uscito in sala a metà dicembre e degno dell’attenzione di cinefili e non. La pellicola con Lady Gaga, infatti, racconta l’omicidio di Maurizio Gucci, ispirandosi all’omonimo libro di Sara Gay Forden…

L’amore tra Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci sbocciò nel 1970, due anni più tardi, invece, arrivò il matrimonio. Dalla loro unione nacquero le figlie Alessandra e Allegra. Una relazione che ha vissuto di alti e di bassi, fino alla rottura: nel 1985 i due si separarono e Maurizio intraprese una relazione con Paola Franchi, donna di cinque anni più giovane. Una nuova storia che provocò profonda gelosia nella Reggiani…

Patrizia Reggiani, storia vera Lady Gucci

L’omicidio di Maurizio Gucci risale al 27 marzo 1995: l’imprenditore fu ucciso con quattro colpi di pistola. Patrizia Reggiani fu coinvolta nelle indagini dopo aver esaminato e scartato altre ipotesi: gli inquirenti, infatti, scoprirono che Ivano Savioni, portiere di un albergo, si vantava di conoscere i dettagli del delitto e di esserne stato coinvolto personalmente. Nel corso delle indagini, le forze dell’ordine scoprirono che Savioni era amico di Pina Auriemma, amica e confidente proprio di Patrizia Reggiani. Le conversazioni telefoniche intercettate incastrarono Lady Gucci come mandante dell’omicidio di Maurizio. L’arresto fu uno show mediatico, oltre alla donna finirono in manette Benedetto Ceraulo e Orazio Cicala, rispettivamente esecutore materiale del delitto e complice. L’assassino di Maurizio Gucci fu commissionato per un totale di 600 milioni di lire.

