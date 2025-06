È da qualche settimana che la permanenza di Patrizia Rossetti all’Isola dei Famosi 2025 si è fatta complessa. Il celebre volto televisivo accusa stanchezza e malumore da molti giorni e lo ha fatto presente anche ai compagni naufraghi, ai quali ha segretamente chiesto di votarla al fine di eliminarla dal gioco. Una richiesta che è stata accontentata nelle scorse dirette del reality ma che, a partire da questa sera, potrebbe non essere più accettata.

Facciamo un passo indietro. In settimana, Patrizia Rossetti ha avuto un nuovo crollo durante il quale ha ammesso di non avere più alcun interesse e voglia di restare sull’Isola. Ad alimentare questo malumore è il fatto di essere ormai diventata la ‘Cenerentola’ dell’Isola, che si occupa della cucina e di mansioni varie, oltre che da un infortunio al piede che le impedisce di sostenere le prove fisiche richieste sull’Isola dei Famosi alla pari degli altri.

Cristina Plevani si ‘oppone’ a Patrizia Rossetti dopo la sua richiesta all’Isola dei Famosi 2025

Motivo per il quale, affranta da tutta la situazione, Patrizia Rossetti non ha fatto mistero di voler lasciare l’Isola dei Famosi 2025 per tornare a casa. Una confessione (ri)fatta a Cristina Plevani, che ha cercato di rincuorarla e stimolarla ad andare avanti, superando questo malumore che la affligge. In separata sede, Cristina ha però chiaramente ammesso che non appoggerà ulteriormente la richiesta di Patrizia di nominarla affinché il pubblico la mandi a casa. La concorrente è anzi determinata, da adesso, a nominare solo per gioco e non per ‘richieste’: “Se vuole andare a casa, che lo dica e se ne vada volontariamente, mi dispiace!”, sono state le parole crude di Plevani. Se la crisi continuerà, Patrizia potrebbe dunque volontariamente abbandonare il programma.

