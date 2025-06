Patrizia Rossetti potrebbe essere ad un passo dall’addio all’Isola dei Famosi 2025. La naufraga, proprio in queste ore, ha avuto un vero e proprio crollo, notato da Cristina Plevani che le ha fatto notare di essersi spenta. “Cosa sta succedendo? Non sei tu!”, ha notato la naufraga, alla quale Patrizia ha risposto: “Non lo so, non ho più voglia di star qui”.

Alle telecamere dell’Isola dei Famosi, Rossetti ha poi ammesso: “Stamattina ho avuto un crollo, perché mi sento l’ultima della fila.” Ha spiegato allora di sentirsi non all’altezza degli altri naufraghi, soprattutto a causa di un problema al piede che le impedisce di sostenere un certo tipo di prove fisiche. “Non me ne frega un cazz* di far niente! – ha tuonato la naufraga – Non sarei voluta venire all’Isola per fare la Cenerentola e non sono venuta per far questo. Non mi piace questa cosa, io non sono al vostro livello perché non posso esserlo. Avrei voluto mettermi più in gioco invece è un mese e mezzo che non mi posso muovere.”

Cristina Plevani su Patrizia Rossetti: “Se vuole andare via dall’Isola dei Famosi vada pure, io non la nomino”

Patrizia Rossetti, oltre all’impedimento fisico, patisce inoltre il fatto di essere ormai considerata dal gruppo come colei che si occupa del cibo e di varie mansioni, una sorta di Cenerentola tuttofare. Cristina Plevani l’ha però incoraggiata: “Io credo che tu sia una concorrente e una con gli attributi e che questa cosa col piede ti limiti nel gioco.” Quando, successivamente, ha raccontato il malumore di Patrizia a Mario Adinolfi, Cristina, senza mezzi termini, ha però dichiarato che non la nominerà, anche se lei lo chiederà ai compagni per andare via: “Io non la nomino, se vuoi andare a casa vai, mi dispiace. Prendi e chiedi di andare via. Io voglio nominare per gioco.” ha concluso.