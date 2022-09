Patrizia Rossetti “Alle nomination voterò Pamela”/ Il motivo fa infuriare i fan…

Patrizia Rossetti e le strategie per la nomination: “Pamela mi fa invidia e…”

Patrizia Rossetti pensa alla strategia in vista delle nomination. Nella casa del Grande Fratello Vip i concorrenti cercano di capire quali sono i primi concorrenti da mandare in nomination ma la scelta risulta ardua. Patrizia Rossetti parlando con Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino ammette di non sapere chi mandare in nomination avendo legato con tutti. Patrizia ha dichiarato: “Le prime nomination sono le più tremende. Durante il percorso capiterà di discutere perché magari non si è d’accordo su qualcosa. Se dovessi andare in nomination con uno dei giovani che hanno più forza sui social so che perderei. In questo momento ci siamo tutti trovati ma magari con qualcuno si lega di più e con qualcuno di meno”.

Patrizia Rossetti ha poi commentato l’ingresso di Pamela Prati. A dispetto delle varie voci sul suo conto, Patrizia ha avuto modo di ricredersi su di lei e dice: “Pamela è entrata nella casa in modo diverso e non la posso non apprezzare”. Poi però spiega che se fosse mandare qualcuno in nomination sceglierebbe Pamela anche se la motivazione non appare molto convincente: “Mi fa invidia visto che ha la mia stessa età e tutti i giorni si allena e si tiene in forma. Io voto Pamela perché si tiene troppo in forma”, ha sentenziato.

Patrizia Rossetti e il matrimonio con Rody Londoni: “L’ho beccato…”

Patrizia Rossetti è entrata nella casa del Grande Fratello Vip da single. Parlando con gli altri inquilini della casa, Patrizia Rossetti si è esposta sulla sua vita privata rivelando di non fare sesso da quattro anni: “Quattro anni che non batto chiodo e che non dormo con un caz** di nessuno”. Patrizia Rossetti ha alle spalle un matrimonio con Rudy Londoni, finito a causa dei tradimenti di lui. Patrizia ha infatti confidato: “L’ho beccato sul colpo proprio. L’ho perdonato due volte, alla terza basta, il lupo perde il pelo ma non il vizio..”.

Dopo la partecipazione al reality Pechino Express, il loro matrimonio entrò in crisi. Patrizia ha raccontato: “Al mio ritorno la situazione è precipitata. Mi sono accorta che tra di noi non c’era più niente quando è calato il silenzio e non avevamo più niente da dirci”. A dividerli una donna che si è insinuata nella loro vita: “Lei è del mio stesso ambiente di lavoro. Non era mia amica, ma la conoscevo bene da 30 anni. Sì è successo davvero e ho detto basta. Io li ho affrontati tutti e due. Li ho beccati sul fatto giuro. Gli ho fatto una sorpresa e l’ho trovato con lei”, ha spiegato.











