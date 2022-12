Patrizia Rossetti asfalta Pamela Prati: “Falsa! Recita e piange senza lacrime”/ Scoppia la lite al GF Vip!

Patrizia Rossetti contro Pamela Prati: scoppia la lite in diretta al Grande Fratello Vip

Si accende la lite tra prime donne nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Pamela Prati torna per confrontarsi con Patrizia Rossetti dopo aver ascoltato quanto detto da quest’ultima in uno sfogo con alcuni compagni d’avventura: “È falsa – ha tuonato – perché è uscita da quella stanza che singhiozzava ma senza lacrime, lei recitava e questa sera me l’ha dimostrato. Dunque questa sera ha chiuso!”

Le due donne si trovano faccia a faccia al Grande Fratello Vip e lo scontro prende subito campo. “Mi è dispiaciuto sentirvi dire delle cose contro Micol, sentire un linguaggio poco carino nei confronti dei giovani, anche nei miei confronti, mi è dispiaciuto.” esordisce Pamela, mantenendo la calma che però si perde poco dopo a causa di interventi dallo studio.

Intanto anche Wilma Goich si dice risentita dall’attacco ricevuto da Pamela Prati dallo studio nella scorsa puntata e dichiara: “La parola vergognatevi mi ha fatto stare male. Il giorno dopo sono stata in camera a piangere, quando ho superato questi tempi mi sono chiarita con Micol e piano piano ho recuperato. Addirittura avevo vergogna a rientrare in mezzo ai miei amici qui dentro perché mi sentivo un verme e quando tu hai rimarcato la cosa dicendo ‘vergognatevi’ ci sono rimasta male”. E conclude: “Anche dallo studio deve fare la diva!”

