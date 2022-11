Patrizia Rossetti attacca Wilma Goich/ “Daniele? Hai parlato di amicizia, non cambiare versione”

Patrizia Rossetti svela cosa le ha detto Wilma Goich su Daniele in isolamento

Patrizia Rossetti, Wilma Goich, Attilio, Luca e Charlie sono rientrati nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 dopo due settimane di quarantena. Chiacchierando con gli altri inquilini, la conduttrice ha svelato la verità sulla presunta cotta di Wilma verso Daniele Dal Moro.

“Ti assicuro che dallo studio volevano far passare una storia d’amore, non un’amicizia è diverso” svela Patrizia Rossetti. A questo punto, però, interviene la cantante che dichiara: “E se fosse una storia d’amore, non possiamo amarci platonicamente?“, la conduttrice replica: “Wilma adesso se mi cambi versione io ti… per me va bene ma tu non mi hai parlato così quando eravamo in albergo, perdonami eh“. Wilma Goich ha poi cambiato completamente discorso raccontando a Ciupilan di come fossero stati durante l’isolamento. Sul web in molti si sono indignati per la risposta poco onesta della cantante che non si espone mai del tutto.

Patrizia Rossetti è stata al centro di alcune polemiche sul web per aver fatto intendere di avere un cellulare, mentre era in isolamento. Durante il collegamento dall’albergo si è lasciata scappare: “Si è scaricato il cellulare“; questa frase ha dato il via al “cellularegate”. Di fatto, i concorrenti del reality show non possono usufruire di smartphone ma a tutto c’è una spiegazione.

Patrizia Rossetti, come riporta Biccy, ha spiegato tutto ai suoi inquilini una volta rientrata nella Casa del Grande Fratello Vip 2022: “Avevamo le cuffie e la puntata di lunedì anche la doppia ricarica. La prima volta è stata un casino perché avevamo meno carica. Dal telefonino vedevamo tutto, anche lo studio. No non c’era la televisione, facevamo tutto con il telefono. Noi vedevamo proprio tutta la puntata, non come voi. Abbiamo visto anche la fine Nikita che parlava di Luca.” Ovviamente, i vipponi in isolamento non avevano accesso ad internet per cui non hanno avuto contatti con l’esterno.

