Patrizia Rossetti attacca Wilma/ “Mi ha delusa, l’ho sempre protetta”

Patrizia Rossetti contro Wilma Goich: “ha detto cose non carine su di me”

Patrizia Rossetti, intervistata a Turchesando, ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip 2022. La conduttrice ha parlato di Wilma Goich e del motivo per cui la loro amicizia, forte nella casa, è naufraga dopo il reality show. L’ex gieffina ha svelato di essere stata molto delusa dal comportamento della cantante.

“La persona che mi ha deluso di più in assoluto è stata Wilma perchè ho scoperto che aveva detto delle cose di me non carine. Non puoi dopo tre mesi e mezzo che stai con una persona, dire alla prima persona che arriva, dopo tre giorni: “lei ha bisogno di andare a casa”. Io l’avevo sempre protetta, anzi, mi ero presa tante colpe al suo posto. Mi aspettavo che quando è uscita si rendesse conto e mi chiedesse scusa… non l’ha fatto, pazienza.”

Patrizia Rossetti su Attilio Romita: “E’ un po’ limitato”

Patrizia Rossetti ha parlato della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, e ha svelato il suo rapporto con i concorrenti. Ai microfoni di Turchesando, la conduttrice ha dichiarato: “Si può discutere con le persone, si può non essere d’accordo però è importante chiedere scusa. Ho dei ricordi più belli di ragazzi più giovani che mi hanno adottata come madre. Li ho apprezzati molto. Sono stata mamma con Edoardo, Antonella, Davide, Alberto anche con Andrea e Micol che all’inizio non ci siamo capite e le ho detto delle stupidaggine per colpa di Wilma.”

E ancora: “Con Sarah ho un bel rapporto, Nikita è una ragazza deliziosa e mi è dispiaciuto questa diatriba con Onestini. Ho fatto begli incontri in questo Grande Fratello Vip.” Su Attilio Romita ha dichiarato: “Attilio non è una cattiva persona è un uomo delizioso che ha una cultura straordinaria, ma è un po’ limitato. Ha vissuto questo gioco davvero come una guerra, lui ne soffriva proprio tantissimo. Una sera mi ha chiesto scusa perchè avevamo litigato pubblicamente, lui lo ha ammesso che soffriva questa situazione.”











